Sube el Brent a $116.72 dólares por tensión en Medio Oriente

El crudo avanzó $3.55 dólares respecto al cierre anterior y alcanzó un máximo de $117.45 dólares, impulsado por la incertidumbre en torno al estrecho de Ormuz

El precio del petróleo Brent subió 3.14% este viernes y cerró en $116.72 dólares por barril, su nivel más alto desde finales de abril, ante los temores de interrupciones en el suministro por la escalada bélica en Medio Oriente.

El crudo del mar del Norte avanzó $3.55 dólares respecto al cierre anterior y alcanzó un máximo de $117.45 dólares durante la sesión, impulsado por la incertidumbre en torno al estrecho de Ormuz, ruta estratégica para el transporte mundial de petróleo.

Las tensiones también aumentaron en Arabia Saudí, donde la petrolera estatal Saudi Aramco ordenó evacuar su sede en Dhahran ante el deterioro de la seguridad. A esto se suma la posibilidad de un conflicto prolongado entre Estados Unidos e Irán.

La preocupación por el riesgo geopolítico mantiene al Brent bajo presión alcista, aunque analistas señalaron que el incremento responde principalmente al temor de futuros problemas de suministro y no a una pérdida efectiva de las exportaciones petroleras.