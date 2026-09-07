Sube a cuatro los soldados muertos tras explosiones en Bolivia

El hallazgo elevó a cuatro las víctimas por las explosiones en un cuartel de Viacha, donde continúan las labores para localizar a 12 desaparecidos

Rescatistas recuperaron este domingo el cuerpo de un soldado entre los escombros de un depósito de explosivos en un cuartel de Viacha, Bolivia, con lo que suman cuatro personas fallecidas por las dos explosiones ocurridas el pasado viernes.

Los estallidos dejaron además 81 heridos y 12 personas desaparecidas.

Las labores de búsqueda continúan bajo condiciones de riesgo, debido a la presencia de material explosivo entre los escombros y en instalaciones dañadas.

El depósito almacenaba desde hace tiempo pólvora negra y pirotecnia, materiales que podrían haber provocado las explosiones.

Las autoridades aún investigan las causas y la Fiscalía abrió un proceso por presunto homicidio culposo.

De los 12 desaparecidos, 11 son soldados que realizaban su servicio militar y uno es sargento.

Mientras continúan los trabajos de rescate, familiares permanecen frente al Cuartel Bolívar a la espera de información.