Sube a 5 mil 546 la cifra de muertos por sismos en Venezuela

La evaluación oficial contabiliza 856 edificios afectados, de los cuales 190 colapsaron o presentan daños estructurales de consideración

A un mes del doble terremoto que golpeó el norte de Venezuela, el número de víctimas continúa aumentando. Las autoridades elevaron este viernes el balance a 5 mil 546 personas fallecidas, después de incorporar 148 muertes al registro oficial.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que la cifra de heridos permanece en 16 mil 740, mientras las labores de recuperación y atención humanitaria continúan en las regiones afectadas por los movimientos de magnitud 7.2 y 7.5 del pasado 24 de junio.

Miles de damnificados permanecen en campamentos

El desastre dejó a 17 mil 907 personas sin vivienda y obligó a mantener a 23 mil 811 damnificados en 107 campamentos transitorios, 476 más que en el balance anterior.

Hasta el momento, 128 mil 324 familias han recibido algún tipo de asistencia gubernamental. Esta semana comenzó la entrega de las primeras viviendas para los afectados, con más de 240 familias beneficiadas durante un acto realizado en el complejo militar de Fuerte Tiuna, en Caracas.

La evaluación oficial contabiliza 856 edificios afectados, de los cuales 190 colapsaron o presentan daños estructurales de consideración.

Además, se han registrado alrededor de 1,500 réplicas desde los dos terremotos, lo que mantiene la vigilancia en las zonas con construcciones debilitadas.

La emergencia ha provocado una creciente demanda de alojamiento, alimentos, agua potable y atención médica, principalmente en La Guaira y otras localidades del norte venezolano donde se concentraron los daños más graves.

Ayuda alimentaria alcanza a más de 100 mil personas

El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas informó que ha brindado asistencia a más de 100 mil personas durante el primer mes de la emergencia y busca ampliar su cobertura hasta medio millón de damnificados en los próximos dos meses.

La organización comenzó a evaluar las necesidades en ocho comunidades de siete estados durante las primeras 72 horas posteriores a los terremotos. Los diagnósticos permitieron identificar dificultades en el acceso a alimentos, el funcionamiento de los mercados y las cadenas de suministro.

La atención incluye comidas calientes en albergues y comedores comunitarios, raciones listas para consumir destinadas a familias que permanecen desplazadas, así como canastas de alimentos para hogares que todavía cuentan con espacios para cocinar.

En las zonas donde los comercios continúan operando también se distribuyen cupones electrónicos prepagados, con el propósito de que las familias puedan adquirir productos conforme a sus necesidades más urgentes.

Se requieren 80 millones de dólares para ampliar la atención

El organismo internacional calcula que necesita 80 millones de dólares para sostener y ampliar la asistencia humanitaria dirigida a más de 500 mil personas durante los próximos dos meses.

Mientras avanza la reconstrucción, las autoridades mantienen la revisión de inmuebles, la recuperación de cuerpos y la atención de los damnificados, por lo que el balance de víctimas podría continuar modificándose.