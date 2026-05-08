Sube a 37 la cifra de muertos por explosión en fábrica de China

La Policía china confirmó que ocho personas fueron citadas a declarar por su presunta relación con un posible delito de accidente grave por responsabilidad

La tragedia ocurrida en una fábrica de fuegos artificiales en la provincia china de Hunan continúa dejando consecuencias devastadoras. Autoridades informaron este viernes que la cifra de fallecidos aumentó a 37 personas, mientras que otra permanece desaparecida tras la fuerte explosión registrada el pasado lunes en un taller pirotécnico del municipio de Liuyang.

De acuerdo con los reportes oficiales, el siniestro ocurrió alrededor de las 16:43 horas en las instalaciones de la empresa Huasheng, dedicada a la fabricación de fuegos artificiales y ubicada bajo la jurisdicción de la ciudad de Changsha, capital de la provincia.

Además de las víctimas mortales, las autoridades confirmaron que 51 personas continúan hospitalizadas, cinco de ellas en estado grave aunque con signos vitales estables.

Más de mil 500 rescatistas participaron en el operativo

Tras la explosión, el gobierno local activó un amplio dispositivo de emergencia para atender el desastre, movilizando a más de 1,500 elementos entre rescatistas, personal médico, policías y equipos especializados.

Las labores de búsqueda e identificación se extendieron durante varios días debido a la magnitud de la explosión y los daños provocados dentro de la fábrica.

Autoridades detallaron que el operativo incluyó revisión de registros laborales, videos de seguridad, llamadas telefónicas, inspecciones en campo y análisis genéticos mediante pruebas de ADN para identificar a las víctimas y localizar a personas desaparecidas.

Según los informes más recientes, las tareas de rastreo en la zona afectada se encuentran prácticamente concluidas.

Investigan posibles fallas de seguridad

La Policía china confirmó que ocho personas fueron citadas a declarar por su presunta relación con un posible delito de accidente grave por responsabilidad.

Las investigaciones apuntan a presuntas deficiencias en las medidas de seguridad laboral dentro de la empresa y en la supervisión de actividades relacionadas con materiales explosivos.

Autoridades señalaron que este accidente dejó en evidencia “problemas destacados” en algunas compañías y gobiernos locales, especialmente por la aplicación deficiente de protocolos de seguridad industrial.

La atención médica a los lesionados, el apoyo a las familias afectadas y las investigaciones sobre las causas exactas del siniestro continúan en desarrollo.

Xi Jinping pidió esclarecer el accidente

Luego de la tragedia, el presidente de China, Xi Jinping, solicitó acelerar las labores de búsqueda, brindar toda la atención necesaria a los heridos y esclarecer cuanto antes las causas de la explosión.

El mandatario también pidió determinar responsabilidades y reforzar las medidas de prevención en industrias consideradas de alto riesgo.

China registra constantemente accidentes relacionados con la industria pirotécnica debido al manejo de materiales altamente explosivos. Tan solo en febrero pasado, otras 20 personas murieron en dos explosiones ocurridas en fábricas y comercios de fuegos artificiales en las provincias de Hubei y Jiangsu.