Sube a 24 la cifra de muertos por accidente en Uganda

Tres menores fallecieron mientras recibían atención médica, elevando a 24 las víctimas del accidente de un autobús escolar en el este de Uganda

El número de personas fallecidas por el accidente de un autobús escolar ocurrido la noche del jueves en el este de Uganda aumentó a 24, luego de que tres alumnos de primaria murieran mientras recibían atención médica, informaron este sábado las autoridades.

De acuerdo con el portavoz de la Policía ugandesa, Michael Kananura, los menores pertenecían a la escuela primaria King David y fallecieron debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el percance.

Investigan las causas del accidente

Las autoridades señalaron que el conductor del autobús aún no ha sido identificado de manera oficial. No obstante, se presume que sufrió heridas de gravedad y permanece hospitalizado en el Hospital de Mbale.

Con las tres nuevas muertes, el saldo del accidente pasó de 21 a 24 víctimas fatales, entre ellas 23 estudiantes de la escuela King David y un adulto.

Hasta el momento, las autoridades han logrado identificar 18 cuerpos, mientras que 23 personas continúan recibiendo atención médica en el Hospital de Kapchorwa.

Los estudiantes que sobrevivieron y no requirieron hospitalización regresaron a Kampala, la capital del país, sin presentar complicaciones.

Gobierno suspende excursiones escolares

Según la investigación preliminar, el autobús transportaba a alumnos que regresaban de una excursión escolar cuando sufrió una avería mecánica alrededor de las 20:00 horas locales.

El conductor perdió el control del vehículo, que se impactó contra una roca antes de volcar.

Tras la tragedia, el Gobierno de Uganda ordenó la suspensión inmediata de todos los viajes y excursiones escolares hasta nuevo aviso, con el fin de facilitar la investigación del accidente, reforzar las medidas de seguridad y promover campañas nacionales de concientización sobre seguridad vial.

Los accidentes de tránsito representan un problema recurrente en Uganda.

De acuerdo con el más reciente informe de la Dirección de Policía de Tránsito, durante 2025 se registraron 5 mil 383 muertes en las carreteras del país, un promedio de 15 fallecimientos diarios, cifra superior a las 5 mil 144 víctimas contabilizadas en 2024.