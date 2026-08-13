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Sube a 169 el número de muertos por terremoto en Colombia

Por: EFE

11 Agosto 2026, 06:25

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Un terremoto de magnitud 7.4 en Colombia dejó 169 muertos y 668 heridos, con Cali y Pereira entre las ciudades más afectadas.

Sube a 169 el número de muertos por terremoto en Colombia
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El número de personas muertas por el devastador terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el lunes a Colombia aumentó a 169, mientras que los heridos ya son 668, según un balance parcial divulgado este martes por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales),

Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, tiene 85 fallecidos, seguida de Pereira, capital de Risaralda, que limita con San José del Palmar (Chocó), epicentro del terremoto, que suma 66 víctimas mortales, según la información. 

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