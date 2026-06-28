Sube a 1,430 la cifra de muertos por sismos en Venezuela

Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 dejaron 1,430 fallecidos, 3,328 heridos y miles de familias afectadas; la UME rescató a un sobreviviente

El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que aumentó a 1,430 el número de personas fallecidas como consecuencia de los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el pasado miércoles. Además, reportó que 3,328 personas resultaron heridas tras los movimientos telúricos.

Durante una alocución transmitida por el canal estatal VTV, el legislador expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y confirmó la actualización del saldo mortal.

"A esta hora estamos contabilizando que 1,430 hermanos y hermanas han fallecido, lamentablemente han perdido la vida", declaró Jorge Rodríguez.

Más de 3 mil familias permanecen en refugios

El funcionario detalló que hasta el momento se contabilizan 3,142 familias damnificadas, las cuales reciben atención en refugios habilitados en los siete estados afectados por los terremotos.

Asimismo, informó que se han brindado más de 5,000 asistencias médicas directas en hospitales, además de 7,500 atenciones de triaje y más de 12,000 servicios médicos en las zonas de desastre.

Rodríguez agregó que 73,736 familias han recibido atención directa por parte de las autoridades.

Como parte de las labores de ayuda humanitaria, se distribuyeron 7.2 millones de kilogramos de alimentos, principalmente en el estado La Guaira, además de entregarse 16,145 bolsas de comida.

UME rescata con vida a una persona tras 72 horas

La Unidad Militar de Emergencias (UME) de España rescató con vida a una persona que permaneció atrapada durante casi 72 horas bajo los escombros de un edificio residencial en la zona de Vistamar, en La Guaira, una de las áreas más afectadas por los terremotos.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa español, el operativo comenzó luego de recibir información sobre la posible presencia de personas atrapadas. Los equipos realizaron un reconocimiento inicial y una búsqueda técnica para confirmar la existencia de víctimas bajo los escombros.

En las labores de apoyo desplegadas en Venezuela participan 59 militares de la UME, dos ingenieros del Ejército de Tierra y ocho unidades caninas especializadas en búsqueda y rescate.