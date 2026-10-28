Subastan esqueleto de Nanotyrannus por $47.3 millones de dólares

El fósil, apodado ‘Jodi’, fue descubierto en 2019 cerca de un yacimiento en Montana por la ganadera Jodi Pierson, de quien tomó su apodo

El esqueleto de un Nanotyrannus, un dinosaurio carnívoro emparentado con los tiranosaurios, se vendió este martes por $47.3 millones de dólares durante una subasta organizada por Sotheby's en Nueva York, convirtiéndose en el segundo dinosaurio más caro vendido en una puja pública.

El fósil, apodado "Jodi", alcanzó ese precio tras una intensa competencia de ofertas que se prolongó durante 12 minutos. La cifra final superó cinco veces la estimación más optimista de la casa de subastas, mientras que la identidad del comprador, quien participó por teléfono, no fue revelada.

El esqueleto fue descubierto en 2019 cerca de un yacimiento en Montana por la ganadera Jodi Pierson, de quien tomó su apodo. Posteriormente, la excavación estuvo a cargo de Clayton Phipps, conocido como el "vaquero de los dinosaurios" por su trabajo en la recuperación de fósiles.

La venta de "Jodi" se suma a las subastas de alto valor que han convertido a los restos de dinosaurios en piezas codiciadas por coleccionistas privados. El precio alcanzado también refleja la demanda por ejemplares con abundantes restos óseos y características que los distinguen dentro del registro fósil.

‘Jodi’, entre los dinosaurios más caros de la historia

Con esta venta, el Nanotyrannus quedó detrás de "Gus", un esqueleto de Tyrannosaurus rex que alcanzó los $50.1 millones de dólares. El resultado confirma el interés del mercado privado por fósiles de dinosaurios excepcionales, capaces de alcanzar cifras millonarias en subastas internacionales.

El ejemplar de "Jodi" cuenta con 191 elementos óseos fósiles y fue presentado completamente montado. Entre sus características destaca un cráneo prácticamente completo y en excelente estado de conservación, pese a que el animal vivió hace aproximadamente 67 millones de años.

El Nanotyrannus mide seis metros de longitud

El esqueleto alcanza alrededor de seis metros de longitud, desde el hocico hasta la cola, y se eleva unos tres metros sobre su estructura de soporte. Aunque comparte características con el Tyrannosaurus rex, el Nanotyrannus era considerablemente más pequeño.

Según Sotheby's, el género Nanotyrannus ha sido objeto de debate científico durante casi un siglo. La casa de subastas señaló que la discusión sobre su clasificación recibió una confirmación el otoño pasado y destacó que este ejemplar es uno de los tres esqueletos sustanciales conocidos por la ciencia.