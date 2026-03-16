Starmer y Trump abordan reapertura del estrecho de Ormuz

El primer ministro británico y el presidente de EUA dialogaron sobre la necesidad de reabrir el estratégico estrecho de Ormuz ante el impacto global

res.- El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, conversó este domingo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la importancia de reabrir el estratégico Estrecho de Ormuz ante las crecientes afectaciones al transporte marítimo mundial.

De acuerdo con un comunicado de Downing Street, ambos líderes abordaron la situación en Medio Oriente y coincidieron en la necesidad de restablecer el tránsito en esta vía marítima clave para el comercio internacional.

“Los líderes conversaron sobre la situación en desarrollo en Oriente Medio y la importancia de reabrir el estrecho de Ormuz para poner fin a las perturbaciones en el transporte marítimo mundial, que están provocando un aumento de los costes en todo el mundo”, señaló un portavoz del Gobierno británico.

Llamado a proteger la ruta energética

La conversación se produjo después de que Trump hiciera un llamado público en su red social Truth Social para que varias potencias internacionales envíen buques a la zona con el fin de garantizar la seguridad del paso marítimo.

Entre los países mencionados por el mandatario estadounidense se encuentran China, Francia, Japón, Corea del Sur y el propio Reino Unido.

El estrecho de Ormuz, ubicado entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán, es una de las rutas energéticas más importantes del mundo, ya que por allí circula aproximadamente el 20 % del comercio marítimo global de petróleo.

Impacto en el precio del crudo

El paso marítimo se encuentra de facto cerrado por Irán desde el estallido del conflicto en Medio Oriente el pasado 28 de febrero, lo que ha generado tensiones en los mercados energéticos.

Como consecuencia, el precio internacional del barril de petróleo ha superado los 100 dólares, generando preocupación en los mercados y en los países dependientes de la importación de crudo.

Contacto con Canadá y tensión militar

Tras su llamada con Trump, Starmer también conversó con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, con quien analizó el impacto del cierre prolongado del estrecho en el comercio mundial.

Ambos líderes acordaron abordar el tema con mayor profundidad en una reunión programada para este lunes.

Aunque el Reino Unido ha rechazado participar activamente en la guerra que mantienen Estados Unidos e Israel contra Irán, sí ha permitido el uso de bases británicas en Medio Oriente para operaciones militares estadounidenses y ha incrementado su presencia militar en la región para tareas defensivas.

El Ministerio de Defensa británico informó que el 2 de marzo un dron vinculado a fuerzas iraníes impactó la base británica de Akrotiri, en Chipre, sin causar víctimas.

Tras ese incidente, Starmer ordenó el despliegue del destructor HMS Dragon, además de helicópteros y aviones especializados en la detección y neutralización de drones.