Sri Lanka se declara en estado de emergencia; van 132 muertos

El Gobierno de Sri Lanka se declaró este sábado en estado de emergencia por las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por las precipitaciones de la tormenta registrada desde hace unos días.
Sri Lanka calls for international help as Cyclone 'Ditwah' swallows nation — RFI— RT (@RT_com) November 29, 2025
◾️120+ DEAD
◾️130 MISSING
◾️44,000 DISPLACED pic.twitter.com/dbXtu4mDRS
De acuerdo con el Centro de Gestión de Desastres, hasta el momento suman 132 muertos, 176 desaparecidos y más de 650,000 personas afectadas de distintos distritos.
Estas devastadoras lluvias dejaron inundadas carreteras, viviendas y tierras agrícolas, cuyos habitantes quedaron varados mientras los rescatistas continúan con sus labores.
Habilitan más de 700 albergues para damnificados
Ante esta emergencia, se habilitaron más de 700 centros de seguridad donde se resguardan a 78,000 personas.
Many Sri Lankans are helping cats, dogs, and other animals during the floods 🇱🇰❤️— Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) November 29, 2025
Let’s keep caring for the, they need us.
🐶🐱🙏 pic.twitter.com/nRcGLuECPT
Funcionarios afirmaron que hasta el momento, ningún turista extranjero ha resultado perjudicado por este fenómeno natural.