Internacional

Sri Lanka se declara en estado de emergencia; van 132 muertos

Por: Diana Leyva

29 Noviembre 2025, 06:49

Autoridades calculan que más de 170 personas continúan desaparecidas, mientras que más de un millón se reportan como damnificadas por las inundaciones

El Gobierno de Sri Lanka se declaró este sábado en estado de emergencia por las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por las precipitaciones de la tormenta registrada desde hace unos días.

De acuerdo con el Centro de Gestión de Desastres, hasta el momento suman 132 muertos, 176 desaparecidos y más de 650,000 personas afectadas de distintos distritos.

Estas devastadoras lluvias dejaron inundadas carreteras, viviendas y tierras agrícolas, cuyos habitantes quedaron varados mientras los rescatistas continúan con sus labores. 

Habilitan más de 700 albergues para damnificados

Ante esta emergencia, se habilitaron más de 700 centros de seguridad donde se resguardan a 78,000 personas.

Funcionarios afirmaron que hasta el momento, ningún turista extranjero ha resultado perjudicado por este fenómeno natural.

