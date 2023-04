SpaceX lanzará el Starship, el cohete más grande del mundo

SpaceX recibe la ansiada licencia de la FAA para lanzar su nave espacial Starship desde Texas la próxima semana en un primer vuelo de prueba.

La nave espacial, propulsada por motores alimentados con metano, será el cohete más grande y potente del mundo, y su primera prueba consistirá en enviarla sobre su colosal propulsor al otro lado del mundo, desde el extremo sur de Texas hasta Hawai.

La FAA dijo que SpaceX había cumplido con todos los requisitos, incluidos los de seguridad y ambientales, y que la licencia es válida por cinco años.

Este debut no tendrá aterrizajes, pero será el primer intento de lanzamiento de una nave Starship de tamaño completo, hecha de acero inoxidable brillante.

Targeting as soon as Monday, April 17 for the first flight test of a fully integrated Starship and Super Heavy rocket from Starbase in Texas → https://t.co/bJFjLCiTbK pic.twitter.com/Ry25Uuvknh