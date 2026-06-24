SpaceX recauda $25,000 mdd viendiendo bonos de deuda

SpaceX anunció ayer que lanzaría su primera emisión de bonos de deuda para refinanciarse tras tres días de caídas en la bolsa de Wall Street

La empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) de Elon Musk, SpaceX, ha recaudado 25.000 millones de dólares con la venta de bonos de deuda, según el portal CNBC.

Diversas fuentes familiarizadas con el asunto dijeron al medio que la compañía esperaba recaudar 20.000 millones de dólares y que, hasta este martes, ya ha recibido pedidos por un valor de casi 90.000 millones.

Ante esta situación, la tecnológica ha aumentado la emisión de bonos de deuda en 5.000 millones de dólares, de acuerdo con la cadena.

SpaceX anunció ayer que lanzaría su primera emisión de bonos de deuda para refinanciarse tras tres días de caídas en la bolsa de Wall Street después de su histórica salida a los parqués, con la que recaudó casi 86.000 millones de dólares.

Esta operación consiste en la colocación de bonos sénior no garantizados y dirigidos a inversores institucionales cualificados que tendrán el mismo rango de prioridad en el derecho de pago que todas las deudas, pasivos y otras obligaciones no subordinadas, tanto actuales como futuras, de SpaceX.

En un comunicado, la empresa de Musk indicó que los fondos obtenidos se utilizarán para "amortizar íntegramente los préstamos pendientes" así como pagar las comisiones y gastos relacionados.

La compañía terminó el viernes pasado su primera semana completa de cotización con una bajada de más del 3 %.

Esta mañana, abrió la jornada por debajo de los 150 dólares por acción, su precio de debut bursátil, aunque se recuperó poco después de la apertura y al cierre subió un 1 %.

Al igual que SpaceX, otras empresas del sector como Oracle, Amazon y Alphabet han recurrido a la venta de bonos de deuda: la primera ganó 25.000 millones de dólares, la segunda unos 54.000 y la tercera unos 31.500, según CNBC.

SpaceX ha anunciado en las últimas semanas la compra de la compañía de software Cursor por 60.000 millones de dólares y ha firmado un acuerdo de suministro de capacidad de computación con la empresa Reflection AI, por el que puede ingresar hasta 6.300 millones de dólares.