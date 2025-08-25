Info 7 Logo
Internacional

Space X pospone lanzamiento de Starship por problemas técnicos

Por: EFE

24 Agosto 2025, 18:15

SpaceX pospuso el décimo lanzamiento de prueba de Starship, programado para este domingo, por fallas en los sistemas terrestres que requieren ajustes

SpaceX suspendió el décimo lanzamiento de prueba de su nave emblemática Starship, previsto para este domingo, para solucionar problemas técnicos con los "sistemas terrestres".

"Se pospone el despegue del décimo vuelo de Starship programado para hoy para permitir tiempo para resolver un problema con los sistemas en tierra", escribió la compañía en X a la misma hora a la que estaba previsto que empezara el directo en el que se iba a retransmitir el lanzamiento.

