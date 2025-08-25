Space X pospone lanzamiento de Starship por problemas técnicos

SpaceX suspendió el décimo lanzamiento de prueba de su nave emblemática Starship, previsto para este domingo, para solucionar problemas técnicos con los "sistemas terrestres".
"Se pospone el despegue del décimo vuelo de Starship programado para hoy para permitir tiempo para resolver un problema con los sistemas en tierra", escribió la compañía en X a la misma hora a la que estaba previsto que empezara el directo en el que se iba a retransmitir el lanzamiento.
Standing down from today's tenth flight of Starship to allow time to troubleshoot an issue with ground systems— SpaceX (@SpaceX) August 24, 2025