SpaceX muestra exitoso amerizaje de Starship en el Océano Índico

La compañía informó que el vehículo continúa en el océano Índico mientras su equipo de recuperación obtiene imágenes y recopila información sobre su estado

SpaceX difundió este martes nuevas imágenes del amerizaje de la nave Starship en el océano Índico, maniobra con la que concluyó su decimotercer vuelo de prueba y que dejó uno de los resultados más favorables obtenidos hasta ahora por el programa espacial.

Las grabaciones muestran a la Starship 40 descendiendo de forma controlada y en posición vertical, después de atravesar la atmósfera y ejecutar su encendido final. Tras tocar suavemente la superficie del mar, la nave cayó de costado, pero permaneció prácticamente intacta, flotando y enviando telemetría.

Starship permanece en el océano Índico

La compañía informó que el vehículo continúa en el océano Índico mientras su equipo de recuperación obtiene imágenes y recopila información sobre su estado después del vuelo.

El resultado permitirá examinar con mayor precisión el comportamiento del escudo térmico, las aletas, los motores y otros componentes que estuvieron expuestos a las condiciones extremas del reingreso atmosférico.

El vuelo despegó el pasado viernes desde Starbase, Texas, y concluyó poco más de una hora después con la maniobra de giro, el encendido de aterrizaje y el amerizaje. SpaceX lo consideró el descenso sobre el agua más suave realizado hasta ahora por una Starship.

Vuelo despliega 20 satélites Starlink V3

La misión también representó el segundo vuelo de la versión más reciente del sistema integrado por el propulsor Super Heavy y la etapa superior Starship.

Durante su trayectoria suborbital, la nave desplegó por primera vez 20 satélites Starlink V3 de nueva generación, los cuales activaron brevemente sus sistemas y se comunicaron con la red antes de reingresar y desintegrarse en la atmósfera, conforme al plan establecido para la prueba.

Starship también consiguió volver a encender uno de sus motores Raptor durante el vuelo, una capacidad necesaria para futuras maniobras orbitales. Posteriormente realizó movimientos controlados durante el reingreso y completó el descenso utilizando tres motores, antes de reducir progresivamente la potencia a dos y uno.

Super Heavy tuvo un amerizaje más brusco

El propulsor Super Heavy completó la separación y comenzó su regreso hacia el Golfo de México; sin embargo, cinco de los motores previstos para la maniobra final no volvieron a encenderse, por lo que impactó el agua con una velocidad superior a la planeada.

A pesar de este resultado, el vuelo permitió recopilar información sobre el desempeño de los 33 motores del propulsor y el funcionamiento general de la nueva configuración del vehículo.

El lanzamiento se concretó después de dos aplazamientos. El primer intento, programado para el 16 de julio, fue suspendido por una anomalía relacionada con los motores, mientras que una segunda oportunidad tuvo que posponerse debido a las condiciones meteorológicas.

Los avances obtenidos son relevantes para los planes de convertir a Starship en un sistema completamente reutilizable y para el desarrollo de una versión destinada a transportar astronautas hasta la superficie lunar dentro del programa Artemis. El amerizaje fue una prueba controlada y no una misión de recuperación operativa, por lo que la nave no llevaba tripulación.