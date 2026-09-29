SpaceX logra poner en órbita terrestre su enorme Starship

La misión está diseñada para alcanzar una altitud de aproximadamente 275 kilómetros sobre la Tierra y completar unas seis vueltas alrededor del planeta

SpaceX logró poner en órbita terrestre este lunes el Starship, en la decimocuarta prueba de vuelo de la poderosa nave, un "enorme acontecimieto" para la compañía de Elon Musk y el programa que abre el camino hacia su objetivo de lograr un sistema completamente reutilizable.

El vuelo despegó hacia las 8:49 hora de la costa este de Estados Unidos desde Starbase, el complejo de SpaceX en el extremo sur de Texas, junto a la costa del golfo de México y cerca de la frontera mexicana, y pocos minutos después la compañía dudó sobre si realizar la maniobra orbital, pero finalmente decidió llevarla a cabo.

La misión está diseñada para alcanzar una altitud de aproximadamente 275 kilómetros sobre la Tierra y completar unas seis vueltas alrededor del planeta durante un vuelo de casi 10 horas, antes de realizar un amerizaje previsto en el océano Pacífico, al oeste de Chile.

Hasta ahora, las misiones de Starship habían seguido deliberadamente trayectorias suborbitales pasivamente seguras para maximizar la seguridad pública y permitir la recopilación de datos durante vuelos reales.

La de hoy es un "acontecimiento enorme", subrayó SpaceX durante la transmisión en vivo.

Liftoff of Starship! pic.twitter.com/40D8bXSkr2 — SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026 Mejorar internet El vuelo además comenzó ya el despliegue de los satélites de internet. Esta prueba es la primera en la que Starship desplegará 26 satélites Starlink V3 de internet, destinados a aumentar las velocidades para los usuarios. La misión añadirá un total de 26 Tbps, aproximadamente veinte veces la capacidad de una misión de Falcon 9 con satélites Starlink V2 mini. Tras ser desplegados desde Starship, los satélites extenderán sus antenas y paneles solares y establecerán sus primeros enlaces con la Tierra y con el resto de la constelación mediante radiofrecuencia y enlaces láser.