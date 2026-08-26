SpaceX construirá nueva base para Starship en Luisiana

La denominada “Starbase Luisiana” será construida en Vermilion Parish, en la zona costera del sur del estado, y comenzará a desarrollarse a partir de 2027

SpaceX anunció la construcción de una nueva base espacial en Luisiana, Estados Unidos, con una inversión superior a 100 mil millones de dólares, destinada a impulsar el desarrollo y los lanzamientos de su enorme cohete reutilizable Starship.

La denominada “Starbase Luisiana” será construida en Vermilion Parish, en la zona costera del sur del estado, y comenzará a desarrollarse a partir de 2027.

De acuerdo con SpaceX, las instalaciones estarán diseñadas para soportar miles de vuelos de Starship al año, con misiones destinadas a la órbita terrestre, la Luna, Marte y otros destinos del espacio.

¿Cuándo será el primer lanzamiento?

El calendario contempla que el primer lanzamiento desde la nueva base ocurra en 2029. Las instalaciones se convertirán en uno de los principales centros de despegue de Starship, el cohete reutilizable con el que la compañía de Elon Musk busca ampliar sus operaciones espaciales.

El desarrollo de Starship también es considerado clave para los planes de la NASA de establecer una presencia humana permanente en la Luna. Musk ha señalado que SpaceX priorizará primero la construcción de una ciudad lunar antes de intentar desarrollar una colonia en Marte.

El anuncio se produce mientras SpaceX incrementa sus actividades desde distintos puntos de Estados Unidos, principalmente en California, Florida y Texas.

La empresa utiliza buena parte de sus lanzamientos para colocar satélites de su red global Starlink, aunque también participa con la NASA en misiones hacia la Estación Espacial Internacional y desarrolla operaciones comerciales, militares y científicas.

SpaceX aseguró que el proyecto en Luisiana contribuirá a proteger la costa, restaurar humedales y respaldar la vida silvestre de la región.