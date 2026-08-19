SpaceX avanza en el rescate de una Starship en el Índico

SpaceX trasladó una Starship hasta las costas de la Isla de Navidad y prepara su regreso a Texas tras un amerizaje exitoso

SpaceX dio un nuevo paso para recuperar una Starship que amerizó en el océano Índico después de un lanzamiento exitoso desde Texas. La compañía informó que el equipo encargado de la recuperación ya trasladó la nave hasta una zona cercana a la Isla de Navidad.

La operación se produjo después de aproximadamente 24 días en el mar. Ahora, ingenieros de la empresa de Elon Musk realizarán una evaluación adicional del vehículo en aguas más tranquilas antes de iniciar el traslado de la etapa superior hacia Starbase, en Texas.

Sería el primer rescate marítimo exitoso de la nave

Si SpaceX consigue devolver la Starship a Estados Unidos, se tratará del primer rescate exitoso de la nave reutilizable después de un amerizaje en el océano.

La compañía ya tiene experiencia recuperando el propulsor de la primera etapa mediante los brazos mecánicos instalados en la torre de lanzamiento de su base en Texas, pero la recuperación marítima de la etapa superior representa un nuevo desafío para el programa.

¿Cuándo fue lanzada esta Starship?

La nave despegó desde Texas el 24 de julio, como parte del decimotercer vuelo de prueba de Starship. Cerca de una hora y media después del lanzamiento, realizó un amerizaje controlado en el océano Índico.

La misión también marcó el segundo lanzamiento del propulsor Super Heavy y el primero en el que la Starship transportó 20 satélites Starlink V3 de nueva generación.

El lanzamiento había sido aplazado en dos ocasiones. La primera suspensión ocurrió el 16 de julio debido a un problema durante el encendido de varios motores, mientras que la segunda estuvo relacionada con condiciones meteorológicas desfavorables.

Starship es clave para los planes lunares de la NASA

La misión formó parte de la segunda prueba de la tercera versión de Starship realizada durante este año, después de la efectuada en mayo.

El desarrollo de esta versión es seguido de cerca por la NASA, que contempla utilizarla para transportar astronautas hasta la superficie de la Luna dentro del programa Artemis.

La misión tripulada lunar fue aplazada hasta principios de 2028, entre otros factores, debido a retrasos en el desarrollo del cohete.

El programa de SpaceX también se desarrolla en medio de una competencia con Blue Origin, compañía aeroespacial fundada por Jeff Bezos, que propone su sistema Blue Moon como una alternativa para las futuras misiones lunares.