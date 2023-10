'Soy un idiota': Hombre come pescado con gusanos por visitas

A un tiktoker estadounidense no le importó poner su vida en peligro al comer un pescado que estaba infestado con lombrices

Con el auge de las redes sociales, los 'influencer' o creadores de contenido, buscan a toda costa ganar seguidores, incluso si eso significa poner su vida en peligro.

Aunque no es el único caso, si es el más reciente, un hombre de 23 años de edad comió pescado lleno de gusanos solo para "entretener" a sus seguidores, sin importar poner su vida en peligro.

Se trata del tiktoker estadounidense, Nichola Kratka, mismo que se autodefine como un "comedor extremo".

El hombre atrapó un pez conocido como corvina en el estado de Florida, sin embargo, este estaba infestado de lombrices solitarias.

No tardó mucho tiempo para que Nichola comenzara a sentirse mal con dolores de estómago, diarrea, náusesas, mareos y debilidad.

El tiktoker acudió al médico en donde le diagnosticaron que tenía teniasis, esta enfermedad es causada por la ingesta de carne de res o cerdo poco cocida y con presencia de huevos de tenias.

"Soy un idiota, no voy a mentir, esto fue totalmente mi culpa. Fui al médico y me dijo que es más que probable que tenga tenias o algún tipo de parásito dentro de mí. Voy al baño sin parar, el estómago me está matando", explicó Nichola en un video que compartió en TikTok.

Aunque lo normal es que las personas aprendan de sus errores, Nichola Kratka señaló que no se arrepiente de lo que hizo y lanzó una advertencia a sus seguidores.

"Seguiré con la alimentación extrema mientras siga vivo. Todo sea por entretenerlos", explicó el influencer.

¿Qué es la teniasis?

La teniasis es causada por la ingesta de carne de res o cerdo poco cocida y con presencia de huevos de tenias.

En la mayoría de los casos, la infección no presenta síntomas. En los casos graves o crónicos, los síntomas pueden incluir dolor de vientre, pérdida del apetito, pérdida de peso y malestar estomacal. Es posible ver fragmentos de tenias cuando pasan por el ano y en las heces.

Para tratar la teniasis, se utilizan medicamentos. Las condiciones sanitarias adecuadas y la cocción de la carne a una temperatura segura pueden ayudar a prevenir la enfermedad.

