Sospechoso muere tras tiroteo afuera de la Casa Blanca

Según el Servicio Secreto, los agentes respondieron con disparos e hirieron al sospechoso, quien fue trasladado a un hospital del área, donde murió

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Funcionarios federales informaron el sábado que una persona que se acercó a un punto de control de seguridad de la Casa Blanca y empezó a disparar contra los agentes ha fallecido.

El Servicio Secreto de Estados Unidos informó en un comunicado que, conforme a una indagación preliminar, el individuo se aproximó a un puesto de control justo después de las 6 p.m., hora del Este; "sacó un arma de su bolsa y empezó a disparar contra los agentes apostados".

De acuerdo con el Servicio Secreto, los agentes dispararon e hirieron al sospechoso, que fue llevado a un hospital local y falleció más tarde.

Un transeúnte recibió un disparo, pero un agente de policía afirmó que no estaba claro si la persona había sido alcanzada por las balas del sospechoso o por las de los oficiales.

El presidente Donald Trump no sufrió "daño" y ninguno de sus agentes fue herido, según afirmó el Servicio Secreto.