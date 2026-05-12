Sospechoso de intentar asesinar a Trump se declara no culpable

Cole Allen es acusado de intentar irrumpir durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca para atentar contra funcionarios de la Administración de Trump

Cole Allen, el sospechoso de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, se declaró este lunes no culpable de los cuatro cargos federales en su contra durante una comparecencia ante un tribunal en Washington.

Allen, que permanece detenido en lo que avanza el proceso, está acusado de intento de magnicidio, lo que podría acarrearle cadena perpetua, junto a otros dos delitos relacionados con el uso y transporte de armas de fuego y un cuarto por agresión a un agente con un arma mortal.

El hombre, de 31 años, fue detenido el pasado 26 de abril tras burlar un control de seguridad e intentar irrumpir, armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos, en el salón de un hotel de Washington donde se celebraba la cena, con presencia de Trump; la primera dama, Melania Trump; el vicepresidente, JD Vance; el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y otras autoridades.

Este ingeniero y profesor de California burló corriendo un control de seguridad y se cree que disparó contra un agente antes de ser reducido por las fuerzas del orden.

Minutos antes del incidente, Allen envió un escrito a sus familiares donde afirmaba que su objetivo eran miembros de la Administración de Trump.

Su intento de entrar en el salón donde se celebraba el evento desató un tiroteo con los agentes de seguridad que no dejó víctimas, pero obligó a evacuar al presidente y a miembros de su Gabinete.

Inicialmente fue imputado de tres cargos y se agregó un cuarto por supuesta agresión a un agente como parte de una acusación revisada presentada por la Fiscalía del Distrito de Columbia ante un gran jurado, el órgano encargado de determinar si existe causa probable para procesar formalmente a un sospechoso en el sistema judicial del país.

La semana pasada, la jueza Zia Faruqui, a cargo del caso, pidió disculpas a Allen por las duras condiciones a las que fue sometido en prisión, tras pasar varios días en una celda de aislamiento pese a las quejas de sus abogados.