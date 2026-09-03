Sophie Adenot suma tres caminatas espaciales en 15 días

La astronauta francesa Sophie Adenot completó tres caminatas espaciales en 15 días y acumula 19 horas y 42 minutos fuera de la EEI

La astronauta francesa Sophie Adenot aseguró sentirse bien después de completar tres caminatas espaciales en apenas 15 días, aunque reconoció estar exhausta tras su última salida de la Estación Espacial Internacional (EEI).

Adenot realizó su tercera salida al espacio el martes junto con la astronauta estadounidense Jessica Meir. La operación se extendió durante casi siete horas y ambas trabajaron en diferentes puntos de la estación.

Durante la misión, las astronautas sustituyeron un dispositivo de navegación y una cámara, instalaron cables y dejaron preparados trabajos de mantenimiento que se realizarán posteriormente.

Adenot reconoce el esfuerzo físico

Durante una conversación con periodistas reunidos en París, la astronauta de 42 años reconoció que después de la caminata ni siquiera podía sostener un bolígrafo con la mano.

La francesa, ingeniera y antigua piloto de pruebas de helicópteros, explicó que las actividades extravehiculares requieren una preparación física considerable para poder trabajar durante horas utilizando un traje que pesa alrededor de 145 kilogramos en la Tierra.

Además del desgaste físico, las caminatas implican enfrentar riesgos, trabajar bajo presión y mantener una comunicación constante con los equipos que permanecen en tierra.

Para Adenot, una caminata espacial también implica estar lista ante situaciones que no fueron contempladas previamente. Los astronautas elaboran diferentes alternativas antes de salir de la estación para responder ante posibles problemas.

Sin embargo, una vez que se han tomado todas las medidas de preparación, considera que llega el momento de confiar en el entrenamiento y en el trabajo realizado.

La Tierra vista desde el espacio

Uno de los aspectos que más ha impresionado a Adenot es observar directamente la Tierra durante las operaciones fuera de la estación.

La astronauta explicó que desde el interior de la EEI la sensación es similar a contemplar un paisaje desde un lugar seguro. En cambio, al salir al exterior, la experiencia cambia completamente al encontrarse directamente frente al vacío.

También destacó la coordinación entre los astronautas y los equipos terrestres, a quienes describió como parte de un trabajo conjunto en el que quienes están fuera de la estación funcionan como “los ojos y las manos” del equipo.

Adenot llegó a la Estación Espacial Internacional el 13 de febrero para participar en su primera misión espacial, cuya duración prevista es de nueve meses.

Este jueves superará los 200 días en el espacio, con lo que se convertirá en el astronauta europeo que más tiempo ha permanecido en órbita durante una sola misión.

Pese al esfuerzo de sus recientes caminatas espaciales, la astronauta francesa afirmó que estaría dispuesta a participar nuevamente en una misión fuera de la Tierra y aseguró que regresaría con gusto si recibe una nueva oportunidad.

Después de sus tres salidas, Adenot acumula 19 horas y 42 minutos en el vacío, según la Agencia Espacial Europea (ESA).

Desde 400 kilómetros de altura, la astronauta también compartió una reflexión sobre la perspectiva que ofrece el espacio: observar la Tierra hace sentirse pequeño, pero al mismo tiempo permite reconocer la conexión entre quienes habitan el planeta.