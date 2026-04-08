Sony Pictures anuncia despidos por reestructuración

La compañía Sony Pictures Entertainment recortará cientos de empleos para enfocarse en áreas estratégicas de crecimiento global

La empresa Sony Pictures Entertainment informó que despedirá a cientos de empleados como parte de una reestructuración interna orientada a fortalecer sus áreas clave de crecimiento, según un memorando interno difundido por medios especializados.

El documento, enviado por su director ejecutivo y presidente, Ravi Ahuja, detalla que los recortes afectarán a “unos pocos cientos” de trabajadores de una plantilla global de aproximadamente 12 mil personas, con impacto principalmente en Estados Unidos, donde se concentra la mayor parte del personal.

Ajuste estratégico, no recorte de costos

De acuerdo con información publicada por Variety, Ahuja subrayó que la decisión no responde a una estrategia de reducción de gastos, sino a un ajuste “dirigido y estratégico” para redirigir recursos hacia sectores con mayor potencial.

“Durante el último año, hemos perfeccionado nuestra estrategia y definido con mayor claridad dónde creemos que se encuentran las mayores oportunidades”, señaló el directivo en el memorando.

Entre las áreas prioritarias que guiarán esta transformación destacan el impulso de franquicias y expansión de marcas, incluyendo concursos y programas de entretenimiento, así como el desarrollo de anime, experiencias inmersivas y contenido de próxima generación.

La compañía también buscará fortalecer su presencia en plataformas digitales y en YouTube, además de potenciar la integración dentro del ecosistema de Sony, particularmente mediante adaptaciones de videojuegos a otros formatos audiovisuales.

Cambios estructurales en marcha

Ahuja indicó que, para respaldar esta nueva etapa de crecimiento, será necesario realizar ajustes en la estructura organizacional y en las inversiones, lo que derivará en la salida de parte del personal.

“En los próximos meses, los líderes empresariales compartirán más detalles a medida que se definan los planes y las prioridades”, explicó.

El objetivo, añadió, es reorientar a la compañía para enfrentar con mayor solidez los cambios en una industria del entretenimiento en constante evolución, apostando por la innovación y la resiliencia a largo plazo.