Solicitará EUA extradición de exvicealcalde por narcotráfico

Los detenidos enfrentan procesos judiciales tras investigaciones conjuntas con la DEA; el caso pondrá a prueba nuevas reglas legales aprobadas en Costa Rica.

EUA solicitará la extradición de dos sospechosos de narcotráfico detenidos en Costa Rica, como parte de la cooperación bilateral para combatir redes criminales transnacionales. Los implicados son el salvadoreño Jimmy Adonay Posada Cheves y el costarricense Jimmy Roy Vindas Aguilar, exvicealcalde del cantón de Golfito.

Las autoridades estadounidenses buscan procesarlos por presuntos delitos relacionados con tráfico internacional de drogas, mientras que la Fiscalía costarricense confirmó que el proceso forma parte del trabajo coordinado con la Administración para el Control de Drogas de EUA (DEA).

EUA prepara solicitud formal de extradición contra dos sospechosos

El Ministerio Público de Costa Rica informó que el Tribunal del Distrito Medio de Florida solicitó la extradición de Jimmy Adonay Posada Cheves, alias "Turbo", y Jimmy Roy Vindas Aguilar, quienes son investigados por presuntos delitos de narcotráfico.

Las autoridades señalaron que la petición oficial será enviada en los próximos días. Una vez recibida, el sistema judicial costarricense deberá iniciar el procedimiento legal establecido para determinar la viabilidad de la extradición.

La Fiscalía explicó que la colaboración con agencias estadounidenses busca reforzar estrategias regionales para desarticular organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en Centroamérica.

Investigación vincula a sospechosos con transporte de cocaína

Los dos señalados permanecen en prisión preventiva desde agosto de 2025, luego de ser imputados por la Fiscalía Adjunta Especializada contra la Delincuencia Organizada de Costa Rica.

Las autoridades los relacionan con el transporte y comercialización de al menos 38 paquetes de cocaína, lo que motivó la solicitud de cooperación internacional para su procesamiento judicial en territorio estadounidense.

El caso forma parte de investigaciones dirigidas a identificar estructuras criminales que operan en rutas marítimas y terrestres utilizadas para el traslado de drogas hacia Norteamérica.

Exvicealcalde costarricense figura entre los investigados

Jimmy Roy Vindas Aguilar desempeñó el cargo de vicealcalde en el cantón de Golfito, provincia de Puntarenas, entre 2016 y 2020. Posteriormente buscó la alcaldía en el proceso electoral de 2020, sin obtener el respaldo ciudadano necesario para ganar la elección.

La participación de exfuncionarios públicos en investigaciones por narcotráfico ha generado atención en el país centroamericano debido al impacto institucional y político que pueden representar estos casos.

Reforma constitucional facilita extradición de costarricenses

El proceso judicial ocurre en un contexto legal reciente, ya que en mayo de 2025 el Congreso de Costa Rica aprobó una reforma constitucional que permite la extradición de ciudadanos nacionales, medida impulsada para fortalecer el combate contra el narcotráfico.

Actualmente, más de una decena de costarricenses son requeridos por autoridades estadounidenses por delitos relacionados con tráfico de drogas. Entre los casos de mayor notoriedad figura el del abogado y exfuncionario de seguridad pública Celso Gamboa.

La reforma busca ampliar las herramientas legales para enfrentar organizaciones criminales internacionales y facilitar la cooperación judicial entre países.

Cooperación internacional refuerza combate al narcotráfico en la región

Las autoridades costarricenses destacaron que la colaboración con EUA forma parte de acuerdos multilaterales para enfrentar el tráfico de drogas, considerado uno de los principales desafíos de seguridad en Centroamérica.

El desarrollo del proceso de extradición dependerá del análisis judicial y del cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislación costarricense. El caso será relevante para evaluar el impacto de las reformas legales recientes y la efectividad de la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia.

