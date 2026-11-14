Solicita gobierno de Trump recursos para aeropuertos tras fallo

El masivo apagón tecnológico registrado en territorio estadounidense generó severas afectaciones operativas en los vuelos comerciales.

Tras el masivo caos que paralizó los despegues en todo Estados Unidos debido a un fallo crítico en las comunicaciones, la Casa Blanca y el Departamento de Transporte reclamaron formalmente al Congreso una partida de 30,000 millones de dólares. El objetivo de estos recursos es acelerar la urgente modernización de la infraestructura aeroportuaria y de los sistemas de control del tráfico aéreo.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, detalló que el origen de la crisis fue una sobrecarga de datos en los sistemas de telecomunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA), la cual generó inconsistencias en la información transmitida por los enrutadores y obligó a apagar la red como una medida preventiva de seguridad. Durante una comparecencia en la Casa Blanca, Duffy defendió la necesidad de sustituir los equipos actuales —advirtiendo que seguirán fallando si no se renuevan— y llegó a solicitar hasta 50,000 millones de dólares para este propósito, señalando de forma directa: "No puedo construir cosas si no tengo dinero".

Distribución de los fondos solicitados

La solicitud oficial de recursos, presentada conjuntamente por Duffy y el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, se divide de la siguiente manera:

10,100 millones de dólares destinados a modernizar los sistemas de control aéreo.

destinados a modernizar los sistemas de control aéreo. 2,000 millones de dólares para la renovación y sustitución de torres de control.

para la renovación y sustitución de torres de control. 18,000 millones de dólares enfocados en proyectos de infraestructura aeroportuaria, de los cuales 10,000 millones se reservarán específicamente para las terminales.

Cabe destacar que el Congreso ya había aprobado en julio de 2025 un presupuesto de 12,500 millones de dólares para iniciar la actualización de los sistemas de la FAA. Pese a ello, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) alertó el pasado septiembre que la agencia aún carecía de una estimación integral de costos y de un cronograma consolidado, lo que incrementa de forma latente el riesgo de retrasos y sobrecostes.

Impacto operativo y reanudación de vuelos

Las consecuencias de este apagón tecnológico se reflejaron de inmediato en los registros de la plataforma FlightAware, contabilizando más de 10,000 retrasos y al menos 1,479 cancelaciones en todo el país. Aunque la FAA levantó la restricción de despegues a las 20:15 hora local (01:15 GMT del sábado), las autoridades advirtieron que el efecto dominó, la acumulación de incidencias y el desplazamiento de las tripulaciones y aeronaves continuarían generando alteraciones significativas durante la noche y el fin de semana.