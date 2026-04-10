Sobrevive adolescente tras caer del séptimo piso de un edificio

Equipos de emergencia se trasladaron de inmediato al sitio y evaluaron el estado del joven, quien se encontraba en una zona de difícil acceso.

Un adolescente logró sobrevivir este jueves tras caer desde el séptimo piso de un edificio en construcción en el balneario ruso de Sochi, de acuerdo con información del Servicio de Rescate local.

La dependencia detalló a través de su canal de Telegram que el incidente fue reportado durante la noche, cuando recibieron una alerta sobre la caída de un menor desde una estructura en obra.

Rescate en condiciones complicadas

Equipos de emergencia se trasladaron de inmediato al sitio y evaluaron el estado del joven, quien se encontraba en una zona de difícil acceso. Los rescatistas realizaron maniobras cuidadosas para poder extraerlo sin agravar sus lesiones.

El operativo fue documentado por el propio servicio, que difundió imágenes del rescate. El adolescente fue inmovilizado en una camilla rígida para prevenir mayores daños y posteriormente trasladado a un hospital de Sochi.

Autoridades advierten sobre riesgos

Tras el incidente, las autoridades emitieron un llamado a los padres de familia para evitar que menores ingresen a obras en construcción, especialmente durante la noche.

“Estos espacios pueden convertirse en trampas peligrosas”, advirtieron, al señalar que un descuido puede provocar accidentes graves o incluso mortales.