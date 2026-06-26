Sismos en Venezuela dejan 164 muertos, 971 heridos y 30 réplicas

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este jueves 162 muertos y 971 heridos a causa de los dos potentes terremotos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este jueves 162 muertos y 971 heridos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron este miércoles a su país, donde aseguró se han contabilizado 30 réplicas en las últimas horas.

"Al momento, la cifra que tenemos ya registrada es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las seis de la tarde (del miércoles)" , afirmó la mandataria en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).