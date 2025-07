Sismos en Guatemala dejan al menos cinco muertos y graves daños

Este miércoles las autoridades de Guatemala confirmaron la muerte de una quinta persona debido a los sismos registrados el martes en tres departamentos del país.

El sismo de mayor magnitud que se registró fue de 5.7 grados en la escala de Richter, provocando daños en infraestructuras, colapso de paredes y deslizamientos de tierra.

El mandatario guatemalteco, Bernardo Arévalo, confirmó en su cuenta oficial de X la muerte de una mujer que estaba soterrada desde el día anterior en la comunidad de Bárcenas del municipio de Villa Nueva, al sur de la capital guatemalteca. Su cuerpo fue rescatado junto al de su perro por Bomberos Municipales Departamentales.

Poco tiempo después, los Bomberos Voluntarios informaron del cuerpo desenterrado de un menor de 13 años que quedó atrapado en el municipio de Santa María de Jesús, en el departamento de Sacatepéquez.

También dos hombres fallecieron por la caída de rocas desprendidas de un cerro mientras se movilizaban en camioneta por una ruta local en el departamento de Escuintla.

Elvia Morataya, quien junto a su familia y vecinos durmió en una calle de Palín, dijo a The Associated Press que su casa resultó con daños tras los sismos “desde el cimiento hasta arriba, salió dañada”. Allí ya no se puede estar”.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) dijo que hasta el mediodía del miércoles se han reportado más de 190 sismos, de los cuales 19 han sido sensibles en las zonas aledañas al epicentro y las magnitudes oscilan entre 1.3 y 5.6 grados.

Entre los daños que reportan las autoridades, se da cuenta de 15 carreteras afectadas, principalmente en los departamentos de Sacatepéquez y Escuintla, nueve centros de salud, tres centros educativos y más de 50 viviendas con daños severos.

En tanto, el Ministerio de Educación informó que las clases presenciales, suspendidas el miércoles en los tres departamentos, se reanudarán el jueves tras constatar que las escuelas no sufrieron daños.

Según Conred, hay unas 500 personas afectadas, 78 damnificadas y cerca de 300 albergadas.