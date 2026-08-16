Sismo sacude el sur de España y provoca daños materiales

Las autoridades mantienen recorridos para revisar viviendas, edificios públicos y otras estructuras que pudieran haber resultado afectadas

Un sismo de magnitud 5.0 sacudió durante la madrugada del sábado la provincia de Granada, en el sur de España, donde provocó daños materiales y llevó a las autoridades de Andalucía a activar su plan de emergencia ante el riesgo sísmico.

El movimiento ocurrió a las 01:04 horas, tiempo local, con epicentro al noroeste del municipio de Alhendín, dentro del área metropolitana de Granada. Debido a su escasa profundidad, el temblor fue percibido con fuerza en distintas localidades andaluzas.

El Instituto Geográfico Nacional de España estableció una magnitud de 5.0, mientras que organismos internacionales calcularon inicialmente el evento en 5.2.

Las diferencias responden a los métodos y redes de medición utilizados por cada institución.

Hasta la última actualización, no se habían confirmado fallecimientos ni personas con lesiones graves. Las autoridades mantienen recorridos para revisar viviendas, edificios públicos y otras estructuras que pudieran haber resultado afectadas.

El sismo fue percibido en varias provincias

El movimiento se sintió con mayor intensidad en Granada capital y en municipios como Alhendín, Otura, Armilla, La Zubia, Gójar, Ogíjares, Las Gabias y Churriana de la Vega.

También fue percibido en localidades de la Costa de Granada y en diferentes puntos de Málaga, Almería, Jaén, Córdoba y Sevilla, lo que generó alarma entre habitantes que fueron sorprendidos mientras dormían.

La poca profundidad del epicentro contribuyó a que las vibraciones fueran claramente perceptibles en una zona amplia, incluso en lugares alejados del punto donde se originó el movimiento.

Andalucía activa plan de emergencia por riesgo sísmico

La Junta de Andalucía activó la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan ante el Riesgo Sísmico, con el objetivo de coordinar los recursos municipales y regionales para atender reportes, evaluar afectaciones y responder ante posibles réplicas.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse alejada de fachadas, cornisas, balcones y muros que presenten daños, evitar el uso de elevadores y revisar posibles fugas de gas o afectaciones en las instalaciones eléctricas.

Durante las horas anteriores y posteriores al terremoto principal se registraron otros movimientos de magnitudes entre 2.2 y 3.7 en localidades cercanas, por lo que los sistemas de vigilancia permanecen activos.