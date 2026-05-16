Sismo en Venezuela activa monitoreo en el estado Zulia

Algunos habitantes señalaron que el temblor tuvo una duración considerable y provocó vibraciones en viviendas, edificios y establecimientos comerciales

Un sismo de magnitud 4.5 sacudió la noche de este viernes distintas zonas del estado Zulia, en el noroeste de Venezuela, generando alarma entre habitantes de ciudades como Maracaibo, Machiques y Villa del Rosario, aunque hasta el momento las autoridades no reportan víctimas ni daños materiales.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó que el movimiento telúrico ocurrió a las 7:21 de la noche, hora local, con una profundidad de 39.5 kilómetros.

De acuerdo con el organismo sismológico venezolano, el epicentro se localizó a 51 kilómetros al noroeste de Villa del Rosario y a 55 kilómetros al noroeste de Machiques, en una zona cercana a la frontera entre Venezuela y Colombia.

Usuarios en redes sociales reportaron que el movimiento fue sentido con intensidad en diversos municipios zulianos, principalmente en Maracaibo, Jesús Enrique Lossada, Rosario de Perijá, Machiques y otras localidades del occidente venezolano.

Algunos habitantes señalaron que el temblor tuvo una duración considerable y provocó vibraciones en viviendas, edificios y establecimientos comerciales.

Medios regionales venezolanos indicaron que cuerpos de emergencia y organismos de Protección Civil realizaron recorridos preventivos en distintas zonas del estado para descartar afectaciones estructurales.

Hasta ahora, Funvisis no ha reportado réplicas derivadas del movimiento sísmico.

El occidente de Venezuela mantiene actividad sísmica constante

Especialistas recuerdan que el estado Zulia es una de las regiones venezolanas donde frecuentemente se registran movimientos telúricos debido a la interacción entre las placas tectónicas del Caribe y Sudamérica.

Funvisis ha explicado en distintas ocasiones que esta actividad geológica provoca sismos recurrentes de baja y mediana intensidad en varias regiones del país.

El movimiento registrado este viernes volvió a generar preocupación entre habitantes del occidente venezolano, especialmente porque el último sismo fuerte ocurrido en la región se presentó el 24 de septiembre de 2025.

En aquella ocasión, el temblor tuvo una magnitud de 5.4, según Funvisis, aunque el Servicio Geológico Colombiano lo elevó a 6.1. Ese evento dejó daños menores en estructuras de distintas zonas del estado Zulia, incluida parte de Maracaibo.

Autoridades mantienen monitoreo en la región

Tras el sismo de este viernes, autoridades venezolanas continúan monitoreando la actividad sísmica en el occidente del país mientras organismos de emergencia mantienen vigilancia preventiva en municipios cercanos al epicentro.

Hasta el cierre de esta edición no existían reportes oficiales de personas lesionadas, evacuaciones o afectaciones graves derivadas del movimiento telúrico.