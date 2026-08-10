Sismo en Perú provoca caída de rocas; reportan un muerto

Una caída de rocas tras un sismo de magnitud 4.4 en Junín dejó un muerto y cuatro heridos en una carretera rural de Perú

Al menos una persona murió y cuatro resultaron heridas luego de que varias rocas se desprendieran en una carretera rural del distrito de Chupuro, en la provincia de Huancayo, Perú.

El incidente ocurrió después del sismo de magnitud 4.4 registrado la tarde del viernes en la región andina de Junín. De acuerdo con autoridades locales, las rocas impactaron una camioneta que circulaba por la zona.

La víctima mortal era el conductor del vehículo, que se desplazaba desde la localidad de Casa Blanca hacia Huancayo, capital regional. Los otros ocupantes resultaron heridos y fueron atendidos por personal de salud.

Cuatro personas resultaron heridas

La subprefecta distrital de Chupuro, Betzabeth Taquilla, confirmó el saldo del accidente e indicó que uno de los heridos pertenece al anexo de Chanca, donde una roca también lo golpeó.

El lesionado fue trasladado al puesto de salud de Chupuro para recibir atención médica, mientras las autoridades mantenían vigilancia sobre las condiciones de la zona afectada.

El sismo ocurrió cerca de Chupaca

El Instituto Geofísico del Perú informó que el movimiento telúrico ocurrió a las 18:11 horas del viernes y tuvo una magnitud de 4.4.

El epicentro fue localizado a 19 kilómetros al sur de Chupaca, a una profundidad de 11 kilómetros. En esa localidad, el temblor alcanzó una intensidad de entre III y IV.

La provincia de Chupaca atraviesa una serie de movimientos sísmicos desde mediados de julio, situación que ha incrementado la preocupación entre las comunidades afectadas.

La región acumula varios sismos y daños

El movimiento del viernes ocurrió apenas un día después de otro sismo de magnitud 5 registrado en Chupaca, que dejó 13 personas heridas y agravó los daños en infraestructura de diversos distritos.

La zona también había sido golpeada el pasado 18 de julio por un temblor de magnitud 5.1, que provocó la muerte de cinco personas y dejó decenas de heridos.

Ese movimiento tuvo una réplica de magnitud 3.7 apenas 17 minutos después y afectó principalmente a Chongos Bajo, San Juan de Iscos, Ahuac, Huancayo, Chupuro, Huayucachi, Viques y Huacrapuquio.

Ante la recurrencia de los movimientos telúricos, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, visitó la zona días antes y anunció que su Gobierno declarará en emergencia varios distritos de Junín y Huancavelica.

La medida contempla acciones inmediatas en áreas como vivienda, educación, salud, empleo y atención de la emergencia.

Los distritos afectados por los sismos del mes pasado ya habían sido declarados en emergencia el 20 de julio, mientras las autoridades continúan evaluando los daños y las necesidades de las comunidades.