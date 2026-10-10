Sismo en Panamá causa daños materiales y frena tráfico aéreo

El presidente José Raúl Mulino coordina la asistencia a los afectados, mientras que las autoridades no reportan víctimas mortales.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una potente secuencia sísmica sacudió este viernes a Panamá, encabezada por un movimiento telúrico principal de magnitud 7.7 registrado a 12 km al oeste-suroeste de Pitaloza Arriba, seguido de una intensa cadena de réplicas que ha mantenido en alerta máxima a las autoridades y a la población.

El impacto de los movimientos ha generado graves afectaciones estructurales, destacando el derrumbe de múltiples casas y estructuras en distintas comunidades del interior del país. A pesar de la magnitud de los temblores y del colapso parcial de viviendas, hasta el momento no se han reportado víctimas mortales, de acuerdo con los informes preliminares de los cuerpos de emergencia.

Ante la situación, el presidente de la República, José Raúl Mulino, se desplazó de inmediato hacia las zonas afectadas para supervisar los daños y coordinar la ayuda humanitaria. El mandatario recorrió la localidad de Penonomé acompañado por la ministra Montalvo, reiterando un llamado a la calma a toda la ciudadanía mientras los equipos de rescate evalúan los daños en las edificaciones colapsadas.

Aeropuerto de Tocumen suspende operaciones

La emergencia también impactó la conectividad aérea del país. El Aeropuerto Internacional de Tocumen, la principal terminal aeroportuaria, emitió un aviso urgente confirmando la suspensión temporal de sus operaciones aéreas tras la activación de los protocolos de seguridad.

Como medida preventiva, se procedió a la evacuación inmediata de los pasajeros y del personal administrativo fuera de las instalaciones principales. Por su parte, varias aerolíneas respaldaron la medida y recomendaron a los viajeros mantenerse en constante comunicación a través de los canales oficiales y verificar el estatus de sus vuelos antes de acudir a la terminal, cuya reanudación de actividades dependerá de la revisión técnica de las condiciones de seguridad en las pistas y en la torre de control.

Una jornada marcada por la actividad sísmica

El registro instrumental compartido por los sistemas de monitoreo muestra que el sismo principal de 7.7 fue seguido de cerca por réplicas de consideración que han sacudido el territorio nacional a lo largo del día, incluyendo movimientos destacados de 5.5 en Bajo Corral, un sismo de 5.8 al sur de El Cacao y un fuerte temblor de 6.6 registrado a 14 km al oeste de Río Grande, además de decenas de ajustes menores que continúan activos.

Las autoridades se mantienen desplegadas en campo evaluando los daños materiales, atendiendo a la población damnificada y verificando la estabilidad de las infraestructuras afectadas.