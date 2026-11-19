La primera ministra Sanae Takaichi, quien se encontraba en China para participar en la cumbre de APEC, informó que instruyó evaluar los daños

Un terremoto de magnitud preliminar 5.7 provocó instrucciones de evacuación, cierres de autopistas y alteraciones ferroviarias en Kumamoto, en el suroeste de Japón, durante la madrugada del jueves 19 de noviembre. Las autoridades descartaron una amenaza de tsunami en una región que todavía enfrenta actividad sísmica tras el fuerte terremoto de julio.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) situó el movimiento a las 02:22 horas locales, con epicentro en la región de Amakusa-Ashikita y una profundidad aproximada de 10 kilómetros.

Las sacudidas alcanzaron una intensidad máxima de 5 inferior en la escala japonesa en Minamata, Ashikita, Tsunagi, Kuma y Asagiri. Esta medición describe la fuerza del movimiento en cada localidad y es distinta de la magnitud del terremoto.

Activan refugios y revisan carreteras y vías ferroviarias

Minamata y Kuma emitieron instrucciones de evacuación, mientras Tsunagi pidió trasladarse a las personas mayores y a quienes requieren más tiempo para ponerse a salvo. En Minamata se habilitaron siete refugios.

Como parte de las revisiones de seguridad, se cerraron tramos de la autopista de Kyushu, entre Yatsushiro e Hitoyoshi, y de la autopista del sur de Kyushu, entre Yatsushiro-Minami e Hinagu. También comenzaron inspecciones en las carreteras nacionales 3 y 57.

El transporte ferroviario registró cancelaciones y retrasos en el Kyushu Shinkansen, además de la suspensión del servicio del ferrocarril Hisatsu Orange entre Yatsushiro e Izumi para revisar la infraestructura.

Los reportes iniciales no señalaban daños importantes. Sin embargo, posteriormente se informó que un hombre de unos 70 años fue hospitalizado en Mashiki por contusiones después de sobresaltarse con la alarma sísmica y caer de su cama. Su vida no estaba en peligro.

Registran 21 movimientos posteriores en las primeras horas

Hasta las 03:55 horas locales, la JMA contabilizaba 21 movimientos posteriores perceptibles, dos de ellos de intensidad 3. El organismo pidió mantener precauciones durante aproximadamente una semana ante la posibilidad de nuevas sacudidas fuertes.

La primera ministra Sanae Takaichi, quien se encontraba en China para participar en la cumbre de APEC, informó que instruyó evaluar los daños y mantener informada a la población.

“A quienes se encuentran en las zonas donde las sacudidas fueron más intensas, les pido que sigan prestando atención a la posibilidad de que se produzcan terremotos de intensidad similar”, escribió en redes sociales.

El nuevo episodio ocurre casi cuatro meses después del terremoto de magnitud 7.1 del 28 de julio, que dejó al menos 38 personas fallecidas y cientos de desplazados en Kumamoto. Según la agencia meteorológica, la actividad sísmica ha continuado en la región desde aquel movimiento.