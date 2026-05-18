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Sismo en China deja dos muertos y más de 7 mil de evacuados

Por: María Fernanda Colunga

17 Mayo 2026, 23:13

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Las autoridades señalaron que el terremoto provocó el derrumbe de al menos 13 viviendas y obligó a trasladar a varias personas a refugios temporales.

Sismo en China deja dos muertos y más de 7 mil de evacuados

Un terremoto de magnitud 5.2 sacudió la madrugada de este lunes la región de Guangxi, al sur del país asiático, dejando al menos dos personas muertas, una lesionada y más de 7,000 evacuados, según reportaron medios estatales chinos.

El movimiento telúrico ocurrió a las 00:21 hora local en el distrito de Liunan, perteneciente a la ciudad de Liuzhou, con una profundidad de ocho kilómetros, de acuerdo con el Centro de Redes Sismológicas de China.

Sismo provocó derrumbes y movilización de rescate

La agencia estatal Xinhua informó inicialmente sobre dos fallecidos y una persona desaparecida. Horas más tarde, la cadena CCTV confirmó que equipos de rescate localizaron con vida a la última persona atrapada en la comunidad de Taiyangcun.

El sobreviviente fue trasladado a un hospital con signos vitales estables, mientras continúan las labores de revisión en las zonas afectadas.

Las autoridades señalaron que el terremoto provocó el derrumbe de al menos 13 viviendas y obligó a trasladar a varias personas a refugios temporales.

Autoridades activan protocolo de emergencia

Tras el sismo, la Jefatura de Respuesta Antisísmica y de Socorro de Liuzhou activó un protocolo de emergencia y coordinó operaciones con bomberos, cuerpos de rescate y elementos de seguridad pública.

Además, se realizaron inspecciones en carreteras, puentes, minas, viviendas y sistemas de suministro de agua y electricidad para descartar daños mayores o riesgos adicionales.

Las autoridades reportaron que los servicios básicos y las comunicaciones continúan operando con normalidad en la región afectada.

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