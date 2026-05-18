Sismo en China deja dos muertos y más de 7 mil de evacuados

Las autoridades señalaron que el terremoto provocó el derrumbe de al menos 13 viviendas y obligó a trasladar a varias personas a refugios temporales.

Un terremoto de magnitud 5.2 sacudió la madrugada de este lunes la región de Guangxi, al sur del país asiático, dejando al menos dos personas muertas, una lesionada y más de 7,000 evacuados, según reportaron medios estatales chinos.

El movimiento telúrico ocurrió a las 00:21 hora local en el distrito de Liunan, perteneciente a la ciudad de Liuzhou, con una profundidad de ocho kilómetros, de acuerdo con el Centro de Redes Sismológicas de China.

Sismo provocó derrumbes y movilización de rescate

La agencia estatal Xinhua informó inicialmente sobre dos fallecidos y una persona desaparecida. Horas más tarde, la cadena CCTV confirmó que equipos de rescate localizaron con vida a la última persona atrapada en la comunidad de Taiyangcun.

El sobreviviente fue trasladado a un hospital con signos vitales estables, mientras continúan las labores de revisión en las zonas afectadas.

Las autoridades señalaron que el terremoto provocó el derrumbe de al menos 13 viviendas y obligó a trasladar a varias personas a refugios temporales.

Autoridades activan protocolo de emergencia

Tras el sismo, la Jefatura de Respuesta Antisísmica y de Socorro de Liuzhou activó un protocolo de emergencia y coordinó operaciones con bomberos, cuerpos de rescate y elementos de seguridad pública.

Además, se realizaron inspecciones en carreteras, puentes, minas, viviendas y sistemas de suministro de agua y electricidad para descartar daños mayores o riesgos adicionales.

Las autoridades reportaron que los servicios básicos y las comunicaciones continúan operando con normalidad en la región afectada.