Sismo de magnitud 7.6 activa alerta por tsunami en Japón

Un terremoto de magnitud 7.6 sacudió este lunes el norte de Japón.
#AHORA momento donde suenan las alarmas de terremoto en JAPON pic.twitter.com/sleX0KETck— VérticeNews (@Vertice_News) December 8, 2025
De acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón, este fenómeno natural activó la alerta por tsunami, mismo que podría alcanzar hasta los tres metros de altura.
Dicho tsunami se impactaría contra las prefecturas de Aomori, Iwate y Hokkaido, por lo que las autoridades mantienen labores de vigilancia en la zona costera.