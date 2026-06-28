Sismo de magnitud 6.1 sacude Pakistán y Afganistán

Un terremoto de magnitud 6.1 se registró en la región del Hindu Kush. Hasta el momento no se reportan víctimas ni daños materiales

Un sismo de magnitud 6.1 se registró este sábado en la región del Hindu Kush, en Afganistán, provocando que habitantes de distintas zonas de Pakistán salieran de sus viviendas ante la intensidad del movimiento telúrico.

De acuerdo con el Departamento Meteorológico de Pakistán, el epicentro del terremoto se localizó en territorio afgano, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos también reportó una magnitud de 6.1.

El movimiento se sintió en varias regiones

Los temblores fueron percibidos en Islamabad, así como en la provincia de Punjab, en el este del país, y en Khyber Pakhtunkhwa, ubicada en el noroeste y fronteriza con Afganistán.

El sismo también fue sentido en la región de Cachemira administrada por Pakistán.

Tras el movimiento, los servicios de emergencia de Khyber Pakhtunkhwa informaron que las administraciones distritales fueron puestas en estado de alerta para atender cualquier eventualidad.

Sin reportes de víctimas hasta el momento

Anwar Shahzad, portavoz de la Autoridad Provincial de Gestión de Desastres, indicó que las evaluaciones preliminares no han detectado personas fallecidas, lesionadas ni daños materiales derivados del terremoto.

Hasta el momento, las autoridades de Afganistán no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el sismo.

Pakistán se encuentra ubicado en una zona de intensa actividad sísmica y con frecuencia registra movimientos telúricos de diversa magnitud.

En 2005, un terremoto de magnitud 7.6 dejó decenas de miles de personas fallecidas en Pakistán y en la región de Cachemira.

Afganistán también ha enfrentado diversos terremotos en los últimos años, varios de ellos con saldo de miles de víctimas.