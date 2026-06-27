Sismo de magnitud 5.6 sacude el centro de Japón

Un terremoto de magnitud 5.6 se registró cerca del monte Fuji sin provocar tsunami ni daños, mientras Japón enfrenta la llegada de dos tormentas tropicales

Un terremoto de magnitud 5.6 se registró este viernes en el centro de Japón, cerca del monte Fuji, informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). El movimiento telúrico ocurrió mientras el país se prepara para la llegada simultánea de dos tormentas tropicales que incrementan el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra.

El sismo se produjo a las 22:29 horas locales (13:29 GMT) y tuvo su epicentro a 20 kilómetros de profundidad en la prefectura de Yamanashi, en las inmediaciones de la zona conocida como Cinco Lagos, ubicada en la base del monte Fuji.

La Agencia Meteorológica de Japón informó que el terremoto no representa riesgo de tsunami.

La mayor intensidad se registró en la localidad de Fujikawaguchiko, donde el temblor alcanzó el nivel 6 de un máximo de siete en la escala sísmica japonesa, que mide la intensidad del movimiento en la superficie y su potencial destructivo.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas ni daños materiales derivados del sismo.

El país enfrenta también la amenaza de dos tormentas tropicales

El movimiento telúrico coincide con el avance de las tormentas tropicales Mekkhala e Higos, cuya llegada está prevista para este sábado.

Ante el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra, las autoridades ordenaron la evacuación de alrededor de dos millones de personas que habitan en zonas consideradas de alto riesgo.

Es el tercer sismo importante en dos días

El terremoto ocurrió después de otro sismo de magnitud 5.8 registrado durante la mañana del viernes en el este de Japón, el cual fue percibido con intensidad en Tokio.

Además, el jueves un terremoto de magnitud 6.9 sacudió la parte norte del país y dejó al menos diez personas lesionadas, de acuerdo con las autoridades.

Japón se encuentra sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta, por lo que experimenta terremotos con frecuencia y cuenta con infraestructura diseñada para resistir este tipo de fenómenos.