Sismo de magnitud 5.6 remece gran parte de Colombia

La zona donde ocurrió el epicentro es principalmente selvática, la cercanía con el departamento de Valle del Cauca provocó que el sismo se sintiera en Cali

Un movimiento telúrico de magnitud 5.6 se registró la mañana de este jueves en la región del Pacífico colombiano, sin que hasta el momento las autoridades reporten personas lesionadas o afectaciones materiales.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo ocurrió a las 07:48 horas locales y tuvo su epicentro en el municipio de Litoral de San Juan, ubicado al sur del departamento del Chocó.

El organismo detalló que el temblor se originó a una profundidad aproximada de 112 kilómetros.

Temblor se percibe en varias ciudades colombianas

Aunque la zona donde ocurrió el epicentro es principalmente selvática y con baja densidad poblacional, la cercanía con el departamento de Valle del Cauca provocó que el sismo se sintiera con fuerza en Cali, además de otras ciudades del Eje Cafetero como Armenia, Pereira y Manizales.

Habitantes del departamento del Cauca también reportaron haber percibido el movimiento.

Bogotá y Medellín también registran percepción del sismo

En ciudades como Bogotá y Medellín, consideradas las más importantes del país, el temblor también fue percibido, aunque con una intensidad menor.

Hasta ahora, las autoridades colombianas no han informado sobre víctimas, daños estructurales o situaciones de emergencia relacionadas con este evento sísmico.