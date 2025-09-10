Sismo de magnitud 5.2 en el suroeste de Bolivia, sin víctimas

El sismo se produjo a las 9:03 hora local y tuvo como epicentro la provincia Sud Lípez, según el observatorio San Calixto

Un sismo de magnitud 5,2 se registró este martes en la región andina de Potosí, al suroeste de Bolivia, sin que por el momento se reporten víctimas ni daños materiales, informó el privado Observatorio San Calixto.

El sismo se produjo a las 9:03 hora local y tuvo como epicentro la provincia Sud Lípez, según el observatorio que es la única institución sismológica en Bolivia.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 220.2 kilómetros, por lo que se considera intermedio.

La zona del temblor está a 29 kilómetros de San Pablo de Lípez, capital de provincia, a 39 kilómetros de San Antonio de Lípez y a 54 kilómetros de Culpina K, informó el observatorio.

El reporte señala que debido a la profundidad "es poco probable" que el sismo "sea sentido y cause daños en superficie".