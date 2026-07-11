Sismo de magnitud 4.3 sacude Lima sin dejar daños

El Instituto Nacional de Defensa Civil mantuvo el monitoreo en las zonas consideradas vulnerables, así como en servicios básicos

Un sismo de magnitud 4.3 sorprendió durante la noche del viernes a los habitantes de Lima, donde el movimiento fue percibido con intensidad entre ligera y moderada, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas o daños materiales.

El temblor ocurrió a las 23:42 horas, tiempo local, y tuvo una duración breve. Pese a ello, fue sentido en distintos sectores de la capital peruana y provocó que algunos habitantes abandonaran momentáneamente sus viviendas como medida de precaución.

Epicentro se ubicó frente a las costas de Lurín

El Instituto Geofísico del Perú informó que el epicentro se localizó en el océano Pacífico, a 22 kilómetros al suroeste del distrito de Lurín, en la zona sur de Lima Metropolitana.

El movimiento telúrico se originó a una profundidad aproximada de 60 kilómetros y alcanzó una intensidad de grado IV en Lurín, nivel en el que puede ser percibido por numerosas personas dentro de viviendas, aunque normalmente no ocasiona afectaciones estructurales.

La profundidad del sismo permitió que la vibración fuera detectada en varios distritos de la capital y sectores cercanos al Callao, aunque con diferente intensidad dependiendo de la ubicación y del tipo de suelo.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional indicó que el movimiento fue percibido entre leve y moderado por la población y activó los protocolos correspondientes para verificar posibles afectaciones.

El Instituto Nacional de Defensa Civil mantuvo el monitoreo en las zonas consideradas vulnerables, así como en servicios básicos, carreteras e infraestructura pública, sin detectar incidentes de consideración durante las primeras inspecciones.

Hasta los reportes más recientes, no se registraron personas heridas, viviendas dañadas ni interrupciones importantes en los servicios.

Sismo no generó riesgo de tsunami

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú evaluó las características del movimiento y descartó que pudiera generar un tsunami en el litoral peruano.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía mantener la calma, informarse por canales oficiales y revisar sus planes familiares de emergencia ante la posibilidad de nuevos movimientos sísmicos.