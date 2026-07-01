Sismo de magnitud 3.9 se percibe en el oriente de Cuba

Un sismo de magnitud 3.9 fue perceptible en la provincia cubana de Guantánamo. Es el octavo movimiento telúrico sentido en la isla durante 2026

Un sismo de magnitud 3.9 fue percibido la mañana de este martes en el municipio de Imías y otras localidades de la provincia de Guantánamo, en el oriente de Cuba, informó el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (Cenais).

De acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico ocurrió a las 09:22 horas locales (13:22 GMT) y su epicentro se localizó a 41 kilómetros al sureste de Imías, una zona costera y montañosa que registra frecuente actividad sísmica.

Con este evento, suman ocho los sismos perceptibles registrados en Cuba durante lo que va de 2026.

Imías mantiene actividad sísmica constante

El Cenais informó que entre el 28 de junio y las primeras horas del 29 de junio fueron detectados cuatro sismos adicionales en la región de Imías, con magnitudes que oscilaron entre 1.8 y 2.5 grados.

La región oriental del país es considerada la de mayor actividad sísmica en Cuba, particularmente a lo largo de la costa sur de las provincias de Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo, debido a su proximidad con la Falla de Oriente, límite natural entre las placas tectónicas de Norteamérica y el Caribe.

Antecedentes recientes

El pasado 8 de junio, un terremoto de magnitud 6.2 con epicentro en el mar Caribe sacudió el occidente de Cuba, sin que hasta el momento se reportaran víctimas o daños materiales, de acuerdo con un informe preliminar del Servicio Sismológico Nacional.

Ese movimiento fue percibido en las provincias de Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque y Matanzas, además del municipio especial Isla de la Juventud.

Durante 2025 se registraron en Cuba un total de 4 mil 535 eventos sísmicos, de los cuales 15 fueron perceptibles para la población.

Según el especialista del Cenais, Enrique Arango, la zona de Pilón-Chivirico concentró la mayor cantidad de movimientos durante el año pasado, con mil 849 sismos, la mayoría correspondientes a réplicas del terremoto de magnitud 6.7 ocurrido el 11 de noviembre de 2024.

Cuba se encuentra en una región que se extiende desde República Dominicana hasta México, donde convergen diversos sistemas de fallas tectónicas que generan una importante actividad sísmica.