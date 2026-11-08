Sismo de magnitud 3.3 sacude la provincia de Manabí, Ecuador

Un temblor de magnitud 3.3 se registró cerca de Jipijapa, en Manabí, Ecuador, a una profundidad de 40 kilómetros, informó el Instituto Geofísico de ese país

Un sismo de magnitud 3.3 se registró durante la madrugada de este sábado 7 de noviembre en la provincia de Manabí, ubicada en la costa de Ecuador, informó el Instituto Geofísico de ese país.

El movimiento telúrico ocurrió a las 03:36 horas locales (08:36 GMT), a una profundidad de 40 kilómetros y a una distancia de 12.45 kilómetros de la localidad de Jipijapa.

¿Dónde ocurrió el sismo en Ecuador?

De acuerdo con los datos del Instituto Geofísico, el epicentro se localizó en las coordenadas 1.25 grados de latitud sur y 80.62 grados de longitud oeste, dentro de la provincia de Manabí.

Este movimiento se registró un día después de otro temblor de magnitud 3.7 ocurrido en la provincia costera de El Oro, que limita con Perú.

Manabí fue una de las zonas más afectadas por el terremoto de 2016

Manabí y la vecina provincia de Esmeraldas fueron las regiones más golpeadas por el terremoto de magnitud 7.8 ocurrido el 16 de abril de 2016, considerado uno de los más graves de la historia reciente de Ecuador.

Aquel desastre dejó más de 670 personas fallecidas, miles de afectados y pérdidas materiales millonarias.

Ecuador se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico

La actividad sísmica en Ecuador está relacionada con su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona con importantes áreas de subducción y frecuentes movimientos telúricos.

Esta región tiene forma de herradura y se extiende por numerosos países de América, entre ellos Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.