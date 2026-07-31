Sismo de gran profundidad sacude Ucayali y alcanza Lima en Perú

En el caso de Perú, los movimientos están relacionados principalmente con el desplazamiento de la placa de Nazca por debajo de la placa Sudamericana

Un sismo de magnitud 5.7 sacudió la noche de este jueves la región de Ucayali, en la Amazonía central de Perú. El movimiento fue percibido con mayor claridad en Pucallpa y de forma ligera en Lima, pese a que ambas ciudades se encuentran separadas por aproximadamente 750 kilómetros.

El evento ocurrió a las 19:58 horas, tiempo local, y tuvo su epicentro 42 kilómetros al noreste de Pucallpa, en la provincia de Coronel Portillo.

Profundidad permitió que el sismo se percibiera a distancia

El movimiento se originó a 116 kilómetros de profundidad y alcanzó una intensidad IV en Pucallpa. Bajo este nivel, el temblor puede ser advertido por numerosas personas dentro de viviendas y edificios, además de generar vibraciones en ventanas, puertas y objetos suspendidos.

La profundidad del epicentro favoreció que las ondas sísmicas se propagaran por una extensión amplia del territorio, por lo que también hubo reportes de percepción leve en Lima y otras localidades alejadas de Ucayali.

Hasta el momento, no se reportan personas fallecidas, lesionadas ni daños materiales. Las autoridades mantienen el monitoreo en comunidades cercanas al epicentro para identificar cualquier posible afectación.

Perú registró tres sismos durante la jornada

El movimiento de Ucayali fue el tercero reportado en Perú durante este jueves. Aproximadamente una hora antes se registró un sismo de magnitud 4 en la región andina de Puno, con una profundidad de 205 kilómetros.

Durante la mañana también ocurrió otro temblor de magnitud 4 en la región Amazonas, cuyo epicentro se localizó a 55 kilómetros al noroeste de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui.

Ninguno de los tres eventos había ocasionado afectaciones personales o materiales de acuerdo con los primeros balances de las autoridades.

Perú mantiene actividad sísmica constante

El territorio peruano forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja donde se concentra gran parte de la actividad sísmica y volcánica mundial debido a la interacción de distintas placas tectónicas.

En el caso de Perú, los movimientos están relacionados principalmente con el desplazamiento de la placa de Nazca por debajo de la placa Sudamericana.

Uno de los antecedentes más graves ocurrió en 2007, cuando un terremoto de magnitud 7.9 afectó la región de Ica, provocó la muerte de más de 500 personas y ocasionó daños considerables en viviendas e infraestructura.

Ante la actividad registrada, las autoridades recomendaron mantener la calma, identificar las zonas seguras de cada inmueble y contar con una mochila de emergencia y un plan familiar de evacuación.