Sismo de 7.6 sacude sur de Filipinas; alertan por posible tsunami

El sismo tuvo su epicentro a unos 62 km al sureste de Manay; fue provocado por el movimiento en una falla a una profundidad superficial de 10 km

Un sismo en altamar con una magnitud preliminar de 7.6 remeció este viernes (tiempo local) una provincia del sur de Filipinas, obligando a las autoridades a ordenar evacuaciones en provincias costeras cercanas debido a la posibilidad de un tsunami.

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología señaló que se esperan daños y réplicas del sismo, el cual tuvo su epicentro a unos 62 kilómetros al sureste del poblado de Manay, en la provincia de Davao Oriental, y fue provocado por el movimiento en una falla a una profundidad superficial de 10 kilómetros.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, con sede en Honolulu, informó de la posibilidad de oleaje peligroso dentro de un radio de 300 kilómetros del epicentro. Indicó de la posibilidad de oleas de hasta 3 metros por encima del nivel normal de la marea para algunas costas filipinas cerca del epicentro. También eran posibles olas más pequeñas en Indonesia y Palaos.

El administrador adjunto de la Oficina de Defensa Civil, Bernardo Rafaelito Alejandro IV, advirtió que las olas de tsunami podrían impactar seis provincias cercanas hasta dos horas después de que se registró el sismo a las 9:43 horas. Hizo un llamado a la población para que se traslade de inmediato a terrenos más altos o lejos de las zonas costeras.