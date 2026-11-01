Sismo de 5.9 sacude Panamá y revive temor por terremoto

Un temblor de magnitud 5.9 se registró cerca de Tonosí y fue perceptible en varias regiones de Panamá, incluida la capital

Un sismo de magnitud 5.9 sacudió Panamá durante la mañana de este sábado 31 de octubre, provocando temor entre la población, especialmente en las provincias centrales y la región de Azuero, donde todavía permanecen las afectaciones del terremoto registrado el pasado 9 de octubre.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro a unos 20 kilómetros al noreste de Tonosí, en la provincia de Los Santos, y fue perceptible en distintos puntos del país, incluida la Ciudad de Panamá.

Como medida preventiva, el Metro de Panamá desalojó a los pasajeros y aplicó sus protocolos de seguridad tras el temblor.

El sismo ocurrió a poca profundidad

De acuerdo con el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, el temblor se registró a las 10:50 horas locales (15:50 GMT), con una profundidad de apenas tres kilómetros.

La ubicación del epicentro y la intensidad del movimiento hicieron que la sacudida fuera percibida en diferentes regiones del territorio panameño, lo que generó preocupación entre los habitantes.

Panamá aún resiente el terremoto de magnitud 7.7

El nuevo sismo ocurrió cuando las comunidades de las provincias centrales y de Azuero todavía intentan recuperarse del terremoto de magnitud 7.7 que se produjo el pasado 9 de octubre, también con epicentro en las inmediaciones de Tonosí.

Aquel movimiento telúrico dejó un saldo de tres personas fallecidas, además de importantes daños en viviendas e infraestructura.

Desde entonces, la región ha registrado una intensa actividad sísmica, con cerca de mil réplicas, algunas de ellas con magnitudes superiores a seis, según los reportes de las autoridades.

La frecuencia de estos movimientos ha mantenido en alerta a la población, que volvió a experimentar momentos de incertidumbre tras el temblor de este sábado.