Sismo de 5.3 grados sacude costa caribeña de Honduras

Un sismo de magnitud 5.3 se registró este sábado en aguas del mar Caribe, frente a la costa del departamento de Gracias a Dios, en el este de Honduras

Un sismo de magnitud 5.3 se registró este sábado en aguas del mar Caribe, frente a la costa del departamento de Gracias a Dios, en el este de Honduras, sin que hasta el momento se reporten personas afectadas o daños materiales.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias, el movimiento telúrico ocurrió a las 10:08 horas locales (16:08 GMT) y tuvo su epicentro a 369 kilómetros al noroeste de Raya, en el municipio de Ramón Villeda Morales.

Los registros preliminares de los organismos de monitoreo señalaron que el temblor tuvo una profundidad aproximada de 30 kilómetros.

Sin afectaciones reportadas

Las autoridades de protección civil informaron que, pese a la intensidad del sismo, no se han identificado daños en comunidades cercanas ni interrupciones en los servicios básicos.

Los equipos de emergencia mantienen vigilancia ante posibles reportes derivados del movimiento registrado en la zona marítima.

Honduras se encuentra en una región con actividad sísmica debido al movimiento de diferentes placas tectónicas. Sin embargo, la mayoría de los terremotos que afectan al país ocurren en el océano Pacífico, principalmente cerca de El Salvador, Nicaragua y Guatemala.