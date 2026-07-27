Sismo de 3.7 grados sorprende a varias ciudades de España

Este mismo domingo se habían registrado en la misma provincia otros dos terremotos con epicentro en Loja y magnitud de 1,6 en ambos casos

Un temblor de tierra superficial de magnitud 3,7 se sintió este domingo en la ciudad española de Granada y varios municipios de su provincia, en el sur de España, seguido por una réplica de 1,7.

El Instituto Geográfico Nacional registró el temblor, con epicentro en Ogíjares, a las 15.39 horas (13.39 GMT). La escasa profundidad, de seis kilómetros, propició que fuera sentido por la población.

El centro coordinador de emergencias indicó que no hay constancia de daños materiales y que recibió 17 llamadas de municipios afectados para informar del seísmo.

A los siete minutos se produjo una réplica a la misma profundidad, aunque de intensidad menor (1,7) y con epicentro en Armilla, otro municipio del área metropolitana de Granada.

Este mismo domingo se habían registrado en la misma provincia otros dos terremotos con epicentro en Loja y magnitud de 1,6 en ambos casos.