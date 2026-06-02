Sindicatos bolivianos endurecen protestas contra Rodrigo Paz

Organizaciones sindicales rechazaron negociar con el Gobierno y mantienen bloqueos en gran parte de Bolivia para exigir la renuncia del presidente

Bolivia inició este lunes su quinta semana consecutiva de movilizaciones y bloqueos carreteros, luego de que sindicatos y organizaciones sociales rechazaran abrir negociaciones con el Gobierno y ratificaran su exigencia de que el presidente Rodrigo Paz abandone el cargo.

Las protestas, encabezadas por la Central Obrera Boliviana (COB), sindicatos campesinos y organizaciones vecinales de la ciudad de El Alto, se han extendido a seis de los nueve departamentos del país, generando afectaciones al transporte, el abastecimiento de alimentos y el suministro de combustible.

La situación más crítica se registra en La Paz, sede del Gobierno boliviano, que permanece prácticamente aislada del resto del territorio nacional debido a los bloqueos instalados en las principales rutas de acceso.

La Paz enfrenta escasez de suministros

La prolongación de las protestas ha provocado dificultades para el ingreso de productos básicos, combustibles y suministros médicos a la capital administrativa del país.

Hospitales de la región han advertido sobre reservas limitadas de oxígeno, mientras que el transporte público opera de manera parcial debido a la falta de combustible.

La empresa estatal encargada de la distribución de hidrocarburos informó que cientos de camiones cisterna permanecen detenidos en distintos puntos de las carreteras bloqueadas.

Rechazan diálogo con el Gobierno

Tras una reunión realizada durante el fin de semana, los líderes sindicales descartaron cualquier acercamiento con las autoridades y reafirmaron que mantendrán las medidas de presión.

Los dirigentes aseguraron que la renuncia del presidente Rodrigo Paz continúa siendo la principal demanda del movimiento y señalaron que no existen condiciones para entablar negociaciones.

A pesar de ello, las organizaciones acordaron habilitar corredores humanitarios para permitir el traslado de alimentos, medicamentos y otros insumos esenciales destinados a la población.

Frente a la creciente tensión, el Ejecutivo ha descartado por el momento utilizar a las Fuerzas Armadas para desbloquear las carreteras, ante el riesgo de que una intervención provoque enfrentamientos y agrave la crisis.

Asimismo, las autoridades han evitado decretar un estado de excepción, pese a contar con facultades legales para hacerlo.

La Defensoría del Pueblo informó que hasta la semana pasada el conflicto había dejado siete personas fallecidas, la mayoría debido a la falta de acceso oportuno a atención médica, además de 23 heridos y más de 300 detenidos.

Evo Morales reaparece en el conflicto

El expresidente Evo Morales volvió a involucrarse en el debate político al expresar respaldo a las movilizaciones y sugerir la convocatoria de nuevas elecciones.

Según organizaciones sindicales, simpatizantes del exmandatario se han sumado a las protestas en La Paz para reforzar las acciones de presión contra el Gobierno.

Las autoridades han acusado a Morales de alentar las movilizaciones, mientras el exgobernante sostiene que las manifestaciones responden al descontento social generado por la crisis económica, el desempleo y el aumento del costo de vida.