Sin control incendio en California; el más grande del 2024

Un incendio en el estado de California en Estados Unidos, considerado el más grande de la temporada 2024, ha consumido 348.370 acres (más de 140 hectáreas), destruido 134 edificios en dos días, obligado al desalojo de residentes y el cierre de carreteras.

El siniestro, ya conocido como el incendio Park, el octavo más grande en la historia del estado, ha continuado sin que se haya podido contener, mientras más de 2,400 bomberos intentan frenar su avance, según indicó en su página el Departamento de Protección contra Incendios de California, conocido como Cal Fire.

El gobernador, Gavin Newsom, declaró el viernes el estado de emergencia para los condados de Butte y Tehama.

Incredible footage from the Park Fire outside Chico, California.



72k+ acres of destruction from a car lit on fire and hucked into a ravine.



“A 42 year old man was arrested by CalFire arson investigators… seen pushing a car that was on fire into a gully” pic.twitter.com/Tz6oDDTA6l