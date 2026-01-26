Siguen protestas en Minneapolis por muerte de Alex Pretti

Manifestantes marcharon pese al frío y exigieron frenar operativos migratorios federales, tras otro tiroteo durante una redada del ICE

Cientos de personas protestaron en Minneapolis tras la muerte de Alex Pretti, ocurrida durante un operativo de agentes federales de inmigración. Las manifestaciones se registraron el domingo en distintos puntos del centro de la ciudad y en zonas aledañas, donde los asistentes exigieron el fin de las redadas masivas contra migrantes ordenadas por el Gobierno del presidente de EUA, Donald Trump.

Las concentraciones se realizaron pese a las bajas temperaturas, con máximas cercanas a los 3 grados bajo cero. Grupos numerosos marcharon hacia el Ayuntamiento de Minneapolis y el Centro de Gobierno del condado de Hennepin, jurisdicción donde ocurrió el fallecimiento del enfermero de 37 años.

Chicago turnout this morning was INSANE.



Thousands hit the streets demanding justice for Alex Pretti and calling out the federal crackdown that killed him.



This isn’t “local unrest” anymore. It’s national. pic.twitter.com/ZTVcqAPQZP — Brian Allen (@allenanalysis) January 25, 2026

¿Dónde se registraron las principales protestas en Minneapolis?

Además del centro de la ciudad, medios locales reportaron movilizaciones en la vecina Saint Paul, específicamente en las inmediaciones del edificio Federal Whipple, sede de miles de agentes enviados desde Washington a inicios de enero para ejecutar operativos migratorios. Durante la jornada, ciudadanos acudieron también a la avenida Nicollet, lugar donde murió Pretti, para colocar flores y rendirle homenaje.

Las autoridades estatales y municipales informaron que, aunque se presentaron momentos de tensión, las protestas fueron mayoritariamente pacíficas. Como medida preventiva, se desplegaron elementos policiales y, en zonas específicas, efectivos de la Guardia Nacional, a solicitud del propio estado, con el objetivo de mantener el orden.

¿Cómo ocurrió la muerte de Alex Pretti?

De acuerdo con los reportes oficiales, agentes de inmigración dispararon contra Pretti durante una operación para capturar a un inmigrante. El hecho representó el segundo incidente mortal en menos de tres semanas en Mineápolis relacionado con operativos migratorios, luego de que el 7 de enero falleciera Renee Good por disparos de un funcionario del ICE.

🇺🇸 | Otro ángulo muestra al agente federal involucrado en el tiroteo en Minneapolis, Minnesota. pic.twitter.com/HvwqZHyrUw — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 24, 2026

Testigos y videos difundidos en redes sociales muestran que Pretti se interpuso entre los agentes y dos mujeres que protestaban contra la operación. En las imágenes se observa cómo varios oficiales lo rodean, lo inmovilizan y le retiran un arma antes de efectuarle múltiples disparos cuando ya se encontraba en el suelo.

Postura del Departamento de Seguridad Nacional

El Departamento de Seguridad Nacional aseguró que Pretti intentó atacar a los agentes y que habría tratado de usar su arma. Sin embargo, las grabaciones disponibles no muestran acciones de ese tipo.

La secretaria del departamento, Kristi Noem, calificó el hecho como un acto de “terrorismo doméstico”, declaración que ha generado críticas entre activistas y organizaciones civiles.

Por qué hay redadas migratorias en la ciudad

Las redadas a gran escala en Mineápolis fueron ordenadas a principios de enero por el Gobierno de Trump, luego de que un documental difundido por un creador de contenido conservador reavivara la atención sobre presuntos casos de malversación de fondos federales en guarderías administradas por miembros de la comunidad somalí. Desde entonces, la presencia de agentes federales ha incrementado en la región.

TODAY: Hundreds of thousands in Minnesota braved -10°F weather to march through downtown Minneapolis as part of the statewide general strike demanding ICE out of the Twin Cities. pic.twitter.com/LkvkxFztJI — BreakThrough News (@BTnewsroom) January 23, 2026

Las protestas por la muerte de Pretti se suman a un debate nacional sobre el uso de la fuerza en operativos migratorios y el impacto de estas acciones en las comunidades locales. Para más información y seguimiento del caso, se recomienda consultar las actualizaciones oficiales y reportes posteriores.

Con información de EFE