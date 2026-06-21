Siguen los combates letales en Líbano; la paz EUA-Irán tiembla

La Agencia Nacional de Noticias libanesa reportó que la ofensiva alcanzó Nabatiyeh y aldeas cercanas, con al menos siete personas atrapadas bajo los escombros

Los ataques israelíes en el sur del Líbano mataron al menos a 16 personas, incluidos dos niños, el sábado poco después de que se anunciara un alto el fuego. Los combates continúan amenazando un acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán para terminar la guerra en Medio Oriente.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa dijo que la ofensiva llegó a Nabatiyeh y aldeas cercanas, con al menos siete personas atrapadas bajo los escombros.

Los mediadores trataban de detener los combates entre Israel y Hezbollah, tras un intercambio que el viernes dejó al menos 47 muertos en Líbano y cuatro soldados israelíes.

Un oficial militar de Israel dijo que Hezbollah lanzó más de 50 proyectiles contra las fuerzas israelíes, lo que provocó que el ejército atacara al grupo. El ejército de Israel dijo haber atacado docenas de objetivos de Hezbollah, incluyendo puestos de lanzamiento de cohetes.

El embajador de Israel en Washington, Yechiel Leiter, afirmó que Israel se compromete a un alto el fuego inmediato en caso de que Hezbollah respete el acuerdo. Por su parte, Hezbollah manifestó estar comprometido con el alto el fuego, pero acusó a Israel de haberlo violado.

El conflicto se recrudeció tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, lo que provocó que Hezbollah lanzara cohetes y drones contra comunidades en el norte de Israel.

Un reciente acuerdo provisional entre Washington y Teherán posibilitó la reapertura del estrecho de Ormuz, que había sido bloqueado por Irán, y apunta a reanudar conversaciones sobre el programa nuclear iraní.

Ni Israel ni Hezbollah han firmado el acuerdo, el cual exige el cese de operaciones militares en Líbano y el respeto a su soberanía. Debido a los combates en curso, el pacto está amenazado y las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza se han retrasado.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió que mantendría a las tropas en el sur del Líbano hasta que se elimine cualquier amenaza. Hezbolá se niega a detener los ataques si Israel no promete retirarse del Líbano, condición que para Irán es indispensable.

Una nueva ronda de conversaciones entre el gobierno libanés e Israel tendrá lugar en Washington la próxima semana.

En Barish un operativo terminó con la muerte de cuatro miembros de una familia. En Arab Salim se recuperó un cuerpo de una casa destruida, y en Doueir y Kfar Rumman, ataques con drones causaron más muertes. En Qannarit, Sohmor y Shehour murieron nueve personas.

Los habitantes de Tiro se sintieron aliviados por no haber sido atacados recientemente, pero el ruido de los aviones israelíes les recuerda que la guerra continúa, y muchos dudan que un posible alto el fuego perdure.

Teherán canceló su viaje a Suiza e insistió en que los enfrentamientos deben terminar antes de iniciar conversaciones. También el vicepresidente de los EUA pospuso su viaje.

En Suiza se hablará sobre el programa nuclear iraní, el cual Teherán defiende como pacífico, pero que cuenta con uranio altamente enriquecido.